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傳美國禁台積電供貨中國芯片股反造好，中芯華虹績後獲券商升目標可以點揀？

11/11/2024

　　外媒引述知情人士透露，美國商務部向台灣晶圓代工龍頭台積電(TSMC)發函，令其今日(11日)起停止向中國客戶供貨人工智能(AI)先進芯片，芯片股股價炒國產替代逆流而上，中芯(00981)曾飆逾半成，華虹半導體(01347)收市升逾7%。值得一提，中芯及華虹近日公布了業績，其中中芯第三季純利按年升58%至約1.5億美元，收入增34%至約21.7億美元，創歷史新高，毛利率亦重上20%之上，華虹雖然第三季收入跌7.4%，但純利升逾2倍，兩隻股份同獲券商上調目標價，今日逆市造好，應揀買哪一隻？

 

傳美國禁台積電供貨中國芯片股反造好，中芯華虹績後獲券商升目標可以點揀？

（Shutterstock）

 

路透：台積電應美國要求停向內地客供應先進AI芯片

 

　　據《路透》報道，美國商務部去信台積電，要求停止向大陸客戶提供用於人工智能加速器及圖形處理器的特定7納米或更先進芯片。知情人士表示，台積電已通知受影響的客戶，從今日起開始暫停向他們提供有關芯片的代工服務。台積電此前回應稱會遵守所有法規，包括適用的出口管制條例。對此，台灣的經濟部門昨日(10日)指，台積電有與政府定期討論出口管制議題，也明確說明會遵守台灣與國外的法規，惟此事相關細節還是問台積電比較適合。

 

　　據《金融時報》援引知情人士指，日後台積電向大陸客戶供應此類半導體時，都要經過可能涉及美國的審批程序，這或會影響到像阿里巴巴(09988)及百度(09888)等科技巨頭，事關這些公司在AI芯片設計上投放了大量資金，而且愈來愈多AI芯片初創公司採用台積電的代工服務。就在幾周前，台積電通知美國商務部，稱發現其一款芯片被用於華為昇騰AI芯片，台積電隨即暫停向大陸芯片設計公司算能科技(Sophgo)發貨。

 

中芯第三季純利升58%收入增34%　料第四季收入環比升2%

 

　　中芯日前公布，截至9月30日止第三季純利約1.49億美元，按年增長58.3%，按季跌9.6%，差過市場預期的2.06億美元。銷售收入約21.7億美元，首次突破20億美元關口，創歷史新高，按年增34%，按季亦升14.2%，主因產品組合變化所致。

 

　　另中芯第三季毛利4.4億美元，按年增38%，按季升67.5%，毛利率20.5%，按年升0.7個百分點。第三季月產能88.42萬片8吋晶圓約當量，升5.6%，平均銷售單價上升，產能利用率升至90.4%。第三季資本支出約11.8億美元，按季跌47.6%。集團預期第四季收入環比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%的範圍內。

 

中金：中芯季績勝預期升目標價至33元　大和：上調未來3年盈測

 

　　中金發表研報指，中芯第三季業績表現超出預期，收入按年升34%至21.7億美元，季度收入首次突破20億美元，產能利用率提升至90.4%，毛利率20.5%，均超出該行預期。中芯收入及盈利表現勝預期，主要是由於第三季消費電子需求旺盛，加上海外客户更願意提前拉貨，令期內產能利用率得以提升。展望未來，中芯指引第四季收入將按季增長2%，料全年收入達約80億美元。維持中芯今明兩年收入及盈利預測基本不變，看好其作為中國行業核心龍頭的長期成長空間，目標價上調至33港元，維持「跑贏行業」評級。

 

　　中銀國際稱，中芯第三季收入符合預期，毛利率20.5%達指引上限。公司指引第四季將保持平穩，並對2025年的前景不甚樂觀，儘管部分受到主流半導體銷售回暖和國內替代需求的積極影響，但仍面臨持續的產能過剩風險。中芯管理層預測第四季收入按季增長1%，毛利率約19%，預期由於淡季、新增12英寸產能的影響以及8英寸需求疲弱，出貨量和利用率(UTR)將下降，以及由於產品結構改善以及12英寸晶圓的緊急訂單達到利用率，平均售價將按季改善，維持「買入」評級，目標價由23元升至31.5元。

 

　　大和指，中芯第三季核心業績及第四季指引大致完好，管理層對於明年芯片周期看法亦完好。預期由此利好產品定價，較佳的產品組合亦有助抵銷季節性下跌因素，因此上調公司2024至26年純利預測13%至49%。基於預測市帳率由0.6倍上調至0.9倍，上調公司目標價58.8%，由17元升至27元，但維持「持有」評級，由於憂慮地緣政治不確定性等因素。

 

華虹第三季純利升2.2倍收入跌7.4%　中信里昂：季績勝預期

 

　　至於華虹，其第三季純利為4481.6萬美元，按年升2.23倍；期內收入5.26億美元，跌7.4%；毛利率12.2%，跌3.9個百分點。集團預料第四季銷售收入介乎約5.3億至5.4億美元，按季輕微上升；毛利率介乎約11%至13%。

 

　　中信里昂指，華虹第三季業績好於預期，惟第四季指引卻遜預期。其中公司認為行業復甦仍然緩慢，尤其是高電壓高電流產品平均售價壓力持續，但料整體產品平均售價按季仍會微升。估計於第四季8吋晶圓廠產能使用率按季下跌約九成，仍好於預期；12吋廠則預期明年有減值影響，料全年涉及1.5億美元，不過影響溫和。由於較高的其他收入，上調公司2024年全年盈利預測25%，惟分別下調未來2年盈測16%及11%。另基於歷史市帳率均值，調升公司A、H股估值預測，目標價分別升41%及27%，A股由35.2元人民幣升至49.8元人民幣，H股由19.3港元升至24.5港元，評級維持「持有」。

 

　　建銀國際稱，華虹第三季收入按季升10%至5.26億美元，高於市場預期及公司指引上限的5.2億美元。毛利率按季升1.7個百分點至12.2%，高於公司指引上限的12%。毛利率按季改善基於產能使用率及平均產品售價上升。公司季度淨利潤按季升5.72倍至4500萬美元，勝市場預期。華虹第四季收入指引達5.3億至5.4億美元，中位數意味按季升2%，略低於市場預期；毛利率指引11%至13%意味大致持平至輕微上升，但亦低於市場預期，惟目前其預測市帳率為0.7倍，不算昂貴，將目標價由20.5港元升至30港元，維持「跑贏大市」評級。

 

李偉傑：芯片股受惠國策季績對辦　首選中芯短線上望33元

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國對華政策料會繼續偏緊，市場憧憬內地在此情況下更要自強，加上近日中芯及華虹公布業績表現不錯，其中華虹第三季在收入倒退下，純利反而急升，可見其芯片良率已見改善，而中芯第三季純利雖略遜預期，但毛利按年增38%，按季升67%，毛利率亦達20%以上，料其芯片良率亦不錯。總之，內地面對外國技術堵塞，更會以政策主導扶植半導體行業，芯片股未必受太大影響，季度業績亦見「交到功課」，可以考慮吸納，其中中芯在工藝上領先華虹，可優先考慮，其股價之前曾跌至25至26元，現時則於28.5元至30元的橫行區整固，料整固完成後，短線可上試此前高位約33元。

 

　　芯片股今日普遍造好，中芯升3.33%收報29.5元，華虹升7.21%報24.55元，上海復旦(01385)升2.86%報17.26元，晶門半導體(02878)升3.51%報0.59元，宏光半導體(06908)升2.53%報0.81元，ASMPT(00522)跌4.02%報79.9元。

 

傳美國禁台積電供貨中國芯片股反造好，中芯華虹績後獲券商升目標可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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