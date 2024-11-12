恒指午後跌幅擴大至逾400點穿兩萬關，美元強勢削弱人民幣（現恒指跌幅擴大至600點）

02:33PM

現恒指跌幅擴大至600點

恒指跌幅擴大至600點，目前處於19800點水平，19999-19900區間有約1700張對應牛證之相關期指全部被「打靶」。

特朗普當選美國總統後相關「特朗普交易」強勢，美股及虛擬貨幣持續強勢，同時美元亦同步走強，令人民幣匯價走弱，午後每美元兌離岸人民幣一度高見7.2506，創今年8月初以來新高。午後恒指跌幅擴大至逾400點，繼10月17日以來再度盤中跌穿20000心理關口。



據《彭博》統計，資產規模95億美元的iShares安碩中國大型股ETF（FXI）上周流失3.15億美元，連續第四周遭遇投資者撤資。iShares安碩MSCI中國ETF（MCHI）同期也有2.8億美元的資金外流。科技股今早沽壓強勁，午後跌勢持續；美團(03690)重挫6.1%，報174.2元，拖累恒指100點跌幅；阿里(09988)跌3%，報91.25元；京東集團(09618)跌4.2%，報145.4元；網易(09999)升1.3%，報122元；百度(09888)跌3%，報84.55元。

金價捱沽隔晚挫近3%，比特幣落鑊高見89530美元

重磅金融股捱沽；港交所(00388)跌3.1%，報315.8元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7%；友邦(01299)跌2.1%，報59.3元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.3%；滙控(00005)跌1.2%，報69.55元；中國平安(02318)跌3.1%，報46.7元。



「特朗普交易」強勢令早前炒起金價連日回吐，金價現徘徊於2620美元水平，較10月底高位2800美元回吐約6%；SPDR金(02840)跌1.8%，報1879元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅2.6%。



虛擬貨幣獲得熱捧，比特幣破完一頂再一頂；據幣安走勢圖顯示，今早一度高見89530美元歷史新高；FA南方比特幣(03066)升8.6%，報32.2元。

A股跌幅同樣擴大

現時，恒生指數報19959，跌467點或跌2.3%，主板成交超過1137億元。國企指數報7175，跌180點或跌2.5%。恒生科技指數報4516，跌135點或跌2.9%。



即月期指新報19981，跌463點，高水22點。即月國指期貨報7181，跌175點，高水6點。即月科指期貨新報4524，跌127點，高水49點。



上證綜合指數報3457，跌12點或跌0.4%，成交6817.86億元人民幣。



深證成份指數報11456，升67點或升0.6%，成交10151.95億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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