阿里巴巴 | 券商料阿里第二財季少賺6%，消費弱淘天EBITA受壓

阿里巴巴(09988)將於本周五(15日)公布截至9月底止第二財季業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，收入預測2387.13億元(人民幣．下同)，按年升6.2%；經調整純利料錄376.64億元，按年下跌6.3%。市場或憂因集團對淘天服務升級投資增加，加上宏觀消費環境不景氣、行業競爭等因素，料淘天EBITA因而下降，從而拖累整體利潤。

次財季收入料增6.2%

滙豐環球研究估算，阿里巴巴第二財季收入按年升9%至2450億元，但基於GMV預測較低，經調整EBITDA預測下調至410億元，但按年仍升5%。季內客戶管理收入(CMR)雖將受商品交易總額(GMV)按季增長放緩影響，但料新技術收費及全平台推廣可緩衝影響，仍預期與CMR增速進一步收窄。雲業務方面，該行料下半年回復雙位數字增長，並對分部利潤長期韌性及改善空間維持信心。



野村預測，阿里巴巴第二財季經調整EBITA約400.1億元，按年下跌6.6%，按季跌11.2%，由於期內對淘天業務增加投資以提升用戶體驗。客戶管理收入(CMR)預計按年增3.5%，主因預測商品交易總額(GMV)將按年增7%，並自9月起向商家收取0.6%的基礎軟體服務費。季內綜合收入料按年增7.8%至2420億元。然而，由於阿里巴巴或繼續投資其電子商務生態系統，料導致淘天集團EBITA下跌3.2%。季度國際業務(AIDC)收入則預計按年增長29%，營運虧損可能會收窄至28億元。

受制宏觀消費疲弱，淘天EBITA料跌至少3%

摩根大通則料總收入按年增6%；經調整每股盈利跌2%，認為第二財季將受到宏觀消費疲弱因素影響，但仍有受惠於政府刺激政策而改善，以及接入微信支付令活躍用戶增長加快。該行料旗下淘天集團GMV升4%；CMR收入則升2%，增長按季加快由於收取基礎軟件服務費，惟料當季淘天EBITA按年跌4%。

雲業務收入料增近一成，國際業務虧損或收窄

摩根士丹利則預測阿里巴巴第二財季收入將按年增長7.2%至2370億元，淘天集團季度GMV將按年增長4%至5%，當中隨調整商家經營政策及收取軟件服務費後，CMR有所增加，按年增長料加快至2%到3%，首財季增幅則為0.6%。雲業務收入料按年增長8%；國際數字商業集團收入料按年增長35%，主要來自跨境電商業務強勁增長的推動。



高盛亦相信阿里巴巴年初至今GMV增長重新加快；因應淘寶天貓策略，續看好CMR增長，由於廣告技術工具升級，近期軟件服務收費推動至2025財年下半年盈利正常化，包括GMV及CMR差距收窄。雖然短期集團EBITDA因高基數效應而下跌，但該行相信，集團每股盈利會於第三、四財季，以及2026財年扭轉，同時收入增長復甦，會進一步推動估值重估空間。

撰文：經濟通記者許英略

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