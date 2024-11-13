  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升33%至598億人幣勝預期

13/11/2024

騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升33%至598億人幣勝預期

 

　　騰訊(00700)公布截至今年9月底止第三季業績，純利532.3億元(人民幣．下同)，按年升47%、按季增12%；每股基本盈利5.762元。


　　期內，非國際財務報告準則盈利598.13億元，按年增長33%、按季升4%，遠勝市場預期；非國際財務報告準則每股基本盈利為6.475元。


　　期內，收入按年增長8%至1671.93億元，符市場預期；經營盈利533.33億元，較去年同期重列的443.48億元，按年升20%。

 

騰訊首三季經調整盈利升46%至約1674億人幣

 

　　截至今年9月底止首三季純利1427.49億元(人民幣．下同)，按年升62%；每股基本盈利15.346元。


　　期內，非國際財務報告準則盈利1673.91億元，按年增長46%；非國際財務報告準則每股基本盈利17.995元。


　　期內收入按年增7%至4878.11億元；經營盈利經重列後按年增32%至1566.21億元。

 

第三季增值服務收入升9%，本土遊戲升14%

 

　　第三季業績，增值服務業務收入按年增長9%至827億元，遜預期。其中，國際市場遊戲收入145億元，按年增長9%，按固定匯率計算則增長11%；本土市場遊戲收入按年增長14%至373億元；社交網絡收入按年增長4%至309億元。


　　自「網絡廣告」更名為「營銷服務」業務收入按年增長17%至300億元；金融科技及企業服務業務收入則按年增長2%至531億元。


　　於9月底止，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數按年增3%至13.82億；QQ的移動終端月活躍賬戶數微升0.7%至5.62億；收費增值服務註冊賬戶數增9%至2.65億。


　　此外，季內分佔聯營公司及合營公司盈利淨額60.19億元，按年增長187%。

 

騰訊上季斥資約359億元回購約逾9000萬股股份

 

　　騰訊(00700)在業績報告中指出，於今年第三季，以總代價約359億元購回合共9489.74萬股股份。購回的股份其後已被註銷；進行回購旨在長遠提高股東價值。每股購買代價介乎365.2元至414.2元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

489.800

異動股

00197

亨泰

0.460

異動股

00875

從玉智農

1.680

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,961.52
    +50.54 (+0.115%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,988.27
    +4.28 (+0.072%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,261.23
    -20.17 (-0.105%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升70.173
變動率︰+1.053%
較港股︰+1.04%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌76.569
變動率︰-0.807%
較港股︰-0.24%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌304.175
變動率︰-1.263%
較港股︰-1.63%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌390.510
變動率︰-1.675%
較港股︰-3.29%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升196.190
變動率︰+1.317%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.135
變動率︰-2.955%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌76.135
變動率︰-2.976%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.561
變動率︰-4.958%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.045
變動率︰+13.847%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升111.550
變動率︰+4.919%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌7.893
變動率︰-6.708%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌289.600
變動率︰-9.253%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/11/2024 15:00 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/11/2024 15:00 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 489.800
  • 00197 亨泰
  • 0.460
  • 00875 從玉智農
  • 1.680
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.000
  • 01877 君實生物
  • 12.900
股份推介
  • 00197 亨泰
  • 0.460
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 55.850
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 27.150
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.360
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 403.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 90.550
  • 00388 香港交易所
  • 309.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.400
  • 00001 長和
  • 40.000
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 25.050
  • 目標︰$33.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.230
  • 目標︰$3.85
  • 02121 創新奇智
  • 5.370
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/11/2024 17:38  《盤後部署》人幣趨穩恒指微跌頑守50天線，中海油現價吼不蝕底

13/11/2024 16:32  【騰訊業績】騰訊第三季經調整盈利升33%至598億人幣勝預期

13/11/2024 14:03  【阿里預測】阿里第二財季料少賺6%，消費弱淘天EBITA受壓

13/11/2024 17:52  【提振內房】財政部等三部門：住房交易契稅最低減至1%

13/11/2024 17:48  【傾力救市】證監部門傳與全球銀行加密互動，了解對刺激舉措看法

13/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４５﹒５１億元，買騰訊沽盈富基金

13/11/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】百濟神州績後獲大行唱好，中金上調中升目標一倍

13/11/2024 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７９３，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 銀行紛搶存，恒生3個月加至3.6厘，創興高達3.9厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 地方隱債置換即將啟動，祁斌任香港中聯辦副主任新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升33%至598億人幣勝預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美國10月通脹或回升？分析歐元區經濟前景｜前瞻周五內地三頭馬車數據
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

地方化債只為慳大耳窿息
人氣文章

玩樂 What’s On

袁鳳瑛自爆有前世記憶做過財主？壽命短靠修行續命 2014年胸部3粒腫瘤離奇7日消失！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

香氛愛好者必藏！聖誕倒數月曆2024：Diptyque冬日毛絨感、Jo Malone 流金時代、Ritual夢幻聖誕村
人氣文章

Fly with Luna．夏月

豪歎活松葉蟹！東京高級蟹料理銀座きた福：松葉蟹腳天婦羅、蟹膏甲羅燒、三文魚子蟹雜炊，全蟹宴超滿足！
人氣文章

港女講男．妮洛

分手要快？面對極高控制慾的另一半，要盡快逃離魔掌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
薛凱琪分享抑鬱症經歷：曾因家庭問題失控企跳，現靠兩件事紓緩情緒！
人氣文章
猝死 │ 吳文忻抗癌期間父親猝逝！醫生拆解猝死高危因素與徵兆，經常胸悶心悸要警惕！
人氣文章
男子車禍昏迷39年甦醒記憶停留23歲，驚覺變阿伯崩潰尖叫：我很害怕！需重新適應新世界！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道13/11/2024
高息定存 | 銀行紛搶存，恒生3個月加至3.6厘，創興高達3.9厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

APEC主辦方秘魯，其錢凱港在中美激鬥下惹關注

13/11/2024 17:14

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處