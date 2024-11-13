騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升33%至598億人幣勝預期

騰訊(00700)公布截至今年9月底止第三季業績，純利532.3億元(人民幣．下同)，按年升47%、按季增12%；每股基本盈利5.762元。



期內，非國際財務報告準則盈利598.13億元，按年增長33%、按季升4%，遠勝市場預期；非國際財務報告準則每股基本盈利為6.475元。



期內，收入按年增長8%至1671.93億元，符市場預期；經營盈利533.33億元，較去年同期重列的443.48億元，按年升20%。

騰訊首三季經調整盈利升46%至約1674億人幣

截至今年9月底止首三季純利1427.49億元(人民幣．下同)，按年升62%；每股基本盈利15.346元。



期內，非國際財務報告準則盈利1673.91億元，按年增長46%；非國際財務報告準則每股基本盈利17.995元。



期內收入按年增7%至4878.11億元；經營盈利經重列後按年增32%至1566.21億元。

第三季增值服務收入升9%，本土遊戲升14%

第三季業績，增值服務業務收入按年增長9%至827億元，遜預期。其中，國際市場遊戲收入145億元，按年增長9%，按固定匯率計算則增長11%；本土市場遊戲收入按年增長14%至373億元；社交網絡收入按年增長4%至309億元。



自「網絡廣告」更名為「營銷服務」業務收入按年增長17%至300億元；金融科技及企業服務業務收入則按年增長2%至531億元。



於9月底止，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數按年增3%至13.82億；QQ的移動終端月活躍賬戶數微升0.7%至5.62億；收費增值服務註冊賬戶數增9%至2.65億。



此外，季內分佔聯營公司及合營公司盈利淨額60.19億元，按年增長187%。

騰訊上季斥資約359億元回購約逾9000萬股股份

騰訊(00700)在業績報告中指出，於今年第三季，以總代價約359億元購回合共9489.74萬股股份。購回的股份其後已被註銷；進行回購旨在長遠提高股東價值。每股購買代價介乎365.2元至414.2元。

撰文：經濟通採訪組

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