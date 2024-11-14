美股 | CPI數據符合預期，美股三大指數各有升跌

美國10月消費物價指數(CPI)按年上升2.6%，符合市場預期，強化市場對聯儲局繼續減息的押注，但候任總統特朗普全面起用鷹派人士入閣，增加投資者對政治前景不安，美股三大指數周三（13日）各有升跌。

道指收市升47.21點，或0.11%，報43958.19點；標普500指數升1.39點，或0.02%，報5985.38點；納指跌50.66點，或0.26%，報19230.74點。

美匯指數高見106

美匯指數連續第四個交易日上升，高見106以上的六個半月新高。日圓兌美元跌至154.989，創下7月以來最低水平，大大提高日本外匯官員再次干預日圓的風險。市場對日圓的拋售不僅來自美元強勢，同時日本國內通脹加速上升，亦令日本央行的加息決策變得更為複雜。

歐元兌美元在1.0614附近低位徘徊，接近一年低位。隨著德國總理肖爾茨領導的執政聯盟瓦解，德國政治局勢的不確定性對歐元帶來壓力。由於美元持續升值，英鎊兌美元下跌0.06%，報1.2739，並有可能進一步跌至10月23日的低點1.2908。

金價進一步回調

美元和美債孳息率大幅上漲，金價進一步回調，紐約期金下跌0.95%，報每盎司2581.39美元。上周全球最大黃金ETF，SPDR Gold Trust的資金流出超過10億美元，為自2022年7月以來最大的單周資金流出。

強美元限制原油升幅，紐約期油微升0.45%，收報每桶68.43美元；布蘭特期油升0.27%，報每桶72.09美元。

撰文：經濟通國金組

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