  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股 | CPI數據符合預期，美股三大指數各有升跌

14/11/2024

美股 | CPI數據符合預期，美股三大指數各有升跌

 

　　美國10月消費物價指數(CPI)按年上升2.6%，符合市場預期，強化市場對聯儲局繼續減息的押注，但候任總統特朗普全面起用鷹派人士入閣，增加投資者對政治前景不安，美股三大指數周三（13日）各有升跌。

 

　　道指收市升47.21點，或0.11%，報43958.19點；標普500指數升1.39點，或0.02%，報5985.38點；納指跌50.66點，或0.26%，報19230.74點。

 

美匯指數高見106

 

　　美匯指數連續第四個交易日上升，高見106以上的六個半月新高。日圓兌美元跌至154.989，創下7月以來最低水平，大大提高日本外匯官員再次干預日圓的風險。市場對日圓的拋售不僅來自美元強勢，同時日本國內通脹加速上升，亦令日本央行的加息決策變得更為複雜。

 

　　歐元兌美元在1.0614附近低位徘徊，接近一年低位。隨著德國總理肖爾茨領導的執政聯盟瓦解，德國政治局勢的不確定性對歐元帶來壓力。由於美元持續升值，英鎊兌美元下跌0.06%，報1.2739，並有可能進一步跌至10月23日的低點1.2908。

 

金價進一步回調

　　美元和美債孳息率大幅上漲，金價進一步回調，紐約期金下跌0.95%，報每盎司2581.39美元。上周全球最大黃金ETF，SPDR Gold Trust的資金流出超過10億美元，為自2022年7月以來最大的單周資金流出。

 

　　強美元限制原油升幅，紐約期油微升0.45%，收報每桶68.43美元；布蘭特期油升0.27%，報每桶72.09美元。

 

撰文：經濟通國金組

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00241

阿里健康

4.040

異動股

06660

艾美疫苗

7.050

異動股

01818

招金礦業

11.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06660 艾美疫苗
  • 7.050
  • 01818 招金礦業
  • 11.040
  • 02777 富力地產
  • 1.690
  • 01918 融創中國
  • 2.640
  • 02469 粉筆
  • 2.770
股份推介
  • 00197 亨泰
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 53.500
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 26.550
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.320
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 01860 匯量科技
  • 5.140
  • 00700 騰訊控股
  • 403.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.950
  • 00941 中國移動
  • 69.650
  • 00388 香港交易所
  • 304.800
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 8.750
  • 目標︰$10.00
  • 00823 領展房產基金
  • 35.500
  • 目標︰--
  • 02607 上海醫藥
  • 12.720
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2024 17:02  《盤後部署》打風不停市恒指跌至見月低，阿里健康回調買入博反彈

14/11/2024 18:57  【打風不停市】港交所：首次打風開市交易暢順如常，順利落實改革

14/11/2024 17:06  京東(09618)第三季純利按年升48%，經調整盈利升24%

14/11/2024 16:43  極氪斥90億人幣收購領克50%股權，吉利仍持領克49%權益

14/11/2024 16:51  網易(9999)第三季經調整淨利潤75億元人幣，按年跌13%

14/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９７億元，買盈富基金

14/11/2024 09:02  【大行炒Ｄ乜】眾大行績後上調騰訊目標，摩通降中行、交行評級

14/11/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９７，六個月至一年折息均升至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

打風不停市 | 打風開市首啟動市場運作暢順，業界冀政府準備更多應變措施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新能源車產量破千萬，房產稅收降，保交房285萬套新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 全球6G發展大會上海舉行，電訊三寶成避險佳選可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

啟德SOGO店11.15開幕！480國際品牌、11大樓層點分佈？限定3天名牌低至2折 點拎$25餐飲優惠禮券？11月中開SOU SOU及燦子期間限定店
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜假冒「易通行」短訊又再大量出現！小心誤入網站被盜信用卡資料
人氣文章

容我世說．張翠容

APEC主辦方秘魯，其錢凱港在中美激鬥下惹關注 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

連卡佛聖誕選品：從餐桌用品到精緻小玩意，從設計師品牌到自家品牌，為家中增添儀式感！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Wine Pairing 指南！威士忌與雪茄、香檳與鮮花的有趣配對，讓味蕾充滿驚喜、餘韻悠長
人氣文章

與拍賣官看藝術

與拍賣官看藝術：畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？畢加索從歐美走到亞洲的故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
周潤發疑生腫瘤引關注！好友黎彼得爆發哥健康飲食，提議45分鐘治療法 新文章
人氣文章
64歲醫生患先天多囊肝及腎病27年離世！捐遺體推動醫學發展新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 19:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/11/2024
打風不停市 | 打風開市首啟動市場運作暢順，業界冀政府準備更多應變措施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普團隊出爐

14/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處