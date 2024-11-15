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美股 | 鮑威爾鷹派講話打壓降息預期，美股三大指數應聲下跌

15/11/2024

美股 | 鮑威爾鷹派講話打壓降息預期，美股三大指數應聲下跌

 

　　聯儲局主席鮑威爾周四(14日)在達拉斯發表鷹派講話，稱「不需急於減息」，打壓市場的降息預期，美股三大指數應聲下跌。


　　道指跌207.33點，或0.47%，報43750.86點；標普500指數跌36.21點，或0.60%，報5949.17點；納指跌123.07點，或0.64%，報19107.65點。


　　鮑威爾稱，美國經濟的強韌表現給予官員在減息問題上審慎行事的空間，因此不需急於減息，並可在經濟強勁的情況下謹慎作出決定。聯儲局將會仔細觀察，以確保某些通脹指標保持在可接受範圍內。

 

美匯指數創10月初以來高位

 

　　美匯指數持續飆升，漲0.49%至107.003，創去年10月初以來高位。美元已連續七周上升，本周已累升1.89%。日圓兌美元續跌，一度跌至1美元兌156日圓，為7月以來的低位。


　　歐元兌美元一度跌破1.05關口，為2023年10月以來首次，日內下跌0.53%，報1.0506。市場對英國的經濟復甦前景仍存憂慮，尤其是在高通脹和低增長環境下，預計英國央行短期內不會加息，英鎊兌美元下跌0.56%，報1.2636。

 

特朗普勝選後金價跌幅加快

 

　　強勢美元帶動美國債市孳息率向上，黃金承壓下跌，紐約期金下跌0.51%，報2573.02美元。在特朗普勝出大選後，金價跌幅加快，黃金市場目前仍受美元強勢打壓，金價從10月31日的歷史高位已下跌逾7%。


　　能源市場表現平穩，紐約期油微升0.39%，報每桶68.70美元。布蘭特期油升0.39%，報每桶72.56美元。

 

撰文：經濟通國金組

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