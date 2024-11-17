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一周部署 | 內地連續減息窗口難啟，習拜會秘魯終極完場

17/11/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

習拜會第三度舉行

 

　　WEB版：中美兩國元首習近平和拜登預計將於秘魯APEC期間舉行第三次會晤，這可能也是拜登任期內的最後一次與習會面。外界預計兩人討論議題涵蓋AI規管、氣候變化和芬太尼管控等合作領域，也將涉及黑客攻擊和台海問題等敏感議題。然而，外界對這次會晤的成果預期不高，主要因為美國政壇即將大洗牌，任何雙方會談達成的共識都可能在特朗普上台後被推翻。對中國資本市場而言，這次會晤預計即時影響不大，特別是在地緣政治風險和全球經濟挑戰的雙重壓力下。


　　周一版：

 

特朗普2.0前最後一屆G20峰會

 

　　在APEC之後，拜登將前往巴西參加G20峰會。峰會焦點集中在各國如何應對即將到來的特朗普2.0時代。拜登政府在氣候政策、貿易協定和烏克蘭戰爭方面的既有布局，可能會被特朗普上台後推翻。氣候議題上，特朗普可能重拾化石燃料政策，否定氣候變化威脅；貿易方面，他將恢復貿易保護主義，進一步加劇全球貿易摩擦；而烏克蘭問題則懸念最大，主流預測認為特朗普可能推動俄烏和談，甚至削減對烏克蘭的支持，因此拜登更有必要在會上呼籲盟友維持對烏克蘭的支持。

 

特朗普行情何時休

 

　　特朗普交易持續狂熱。從美股的道瓊斯指數到美元再到比特幣，無不漲勢喜人，尤其是比特幣一度突破9萬美元大關，成為市場矚目焦點。即使是港股也在這波「特朗普交易」中，通過一些細分行業的主題投機受益，例如特斯拉概念和炒幣概念。然而，這種行情恐怕難以利好外圍市場，特朗普的經濟政策可能推高通脹，增加美聯儲後續減息的難度，美元的持續強勢對新興市場尤其是中國資產形成壓力，港股前景因此變得更為不確定，近日成交量持續縮減足見影響。

 

中國央行公布LPR利率

 

　　隨著國內三駕馬車數據顯示出局部回暖勢頭，特別是消費增長超過預期，中國央行在本月LPR利率決策上可能按兵不動。儘管內地通脹率仍處於超低水平，但中央政府近期推出的一系列政策組合拳需要時間顯現效果，因此市場預期年內更可能出現降準而非降息，預計內房、基建等放水受惠板塊後續走勢受壓，至於內銀股有望重拾升勢。

 

中概股接力發季績

 

　　在多家重磅科企公布業績後，小米(01810)、百度(09888)和快手(01024)等股份將接力發布季績。其中，小米季度收入預計按年增長27.6%，盈利增幅約1%，市場關心其智能手機業務毛利率跌幅會否擴大，以及電動車業務是否具備盈利前景；百度方面，由於廣告業務承壓和AI業務商業化進展緩慢，收入預計按年下降至低單位數增長，市場情緒較為悲觀。至於快手預計廣告收入及電商GMV顯著增長，可帶動季度收入按年增長11%，不過AI商業化前景可能拖累未來業績表現。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

李偉傑：港股11月中有憧憬 確認反彈勢頭需企穩此水平......

 

 

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