港股 | 蕭猷華：現水平吸納京東集團

《套期保值》回顧上周，恒生指數接連跌穿幾個支持位：20200點為橫行區間底部，19800點為50天平均線。大市受壓的主要原因，是人大常委會審議通過化債措施，增加地方政府債務置換限額6萬億元人民幣，規模少過預期；市場憂慮特朗普上任後會增加關稅，推高美國通脹，令減息機會降低；美元顯著回升，人民幣兌美元低見7.25水平，美債10年期息率升至4.45%。要留意，如果美國國債息率繼續攀升，風險資產如股票、商品的市場恐持續受壓。

美國公布最新10月通脹數據，消費物價和生產物價指數按月升0.3%，雖然合符預期，不過美國經濟和勞工市場溫和擴張，美國聯儲局主席鮑威爾表示不急於減息。另一方面，特朗普的關稅政策，導致利率走向變得不明朗，利率期貨預期12月聯儲局減息四分之一厘的機會降至五成以下。

京東業績優於預期，但股價上周插逾14%，故反彈空間大。(Shutterstock)

恒生指數上周下跌1301點，短線料有反彈，後市要靠內地政策發力驅動。與此同時，港股下行空間已經有限，因距離9月24日中央公布救市組合拳的起步位18247點，只有1179點或6%，相信跌穿18247點的機會極微。投資者現水平可逐步加倉，吸納優質藍籌。京東(09618)業績優於預期，受惠家電以舊換新政策，惟股價上周跌超過14%，因此反彈空間大，加上內地剛公布10月社會消費零售總額增長4.8%，大勝預期，現水平可買入，目標看170元。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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