互聯互通 | 陳國基：滬深股通已成外資投資內地股市最信賴途徑

署理行政長官陳國基今日（18日）出席港交所(00388)互聯互通十周年高峰論壇的致辭時表示，「滬深股通」已成為國際投資者投資內地證券市場最信賴的途徑，每日平均交易額從2014年推出時的約60億元人民幣，上升至今年截至10月的平均超過1360億元人民幣，升幅達23倍，佔滬深證券市場總交易量約8%。以內地A股市場來說，超過70%的國際投資者，是經香港的「滬深股通」將資金投入內地。

（吳仲賢攝）

在「港股通」方面，每日交易額從2014年推出時的約9億港元，上升至今年截至10月的平均接近440億港元，升幅達46倍，佔香港證券市場總交易量約17%，累計為香港股市帶來超過3.4萬億港元的淨資金流入。

藉著「滬深港通」的成功基礎，當局接連推出了新項目，將互聯互通的範疇，由股票擴展至債券、理財和衍生產品，增強市場的流動性和深度，擴大投資者基礎，同時讓香港更好地發揮獨特的金融專業優勢。

2017年推出的「債券通」，到今年9月底，境外機構透過「債券通」等渠道持有內地債券的總規模超過44000億元人民幣。「北向通」的每日平均成交量也一直在增長，由最初推出時的22億元人民幣，到今年首三季超過430億元人民幣，增長超過19倍。

至於去年5月推出的「互換通」，今年10月的每日平均成交名義本金已超過190億元人民幣，比剛推出時增長接近5倍。

陳茂波：互聯互通機制續創新，將朝著從量到質發展

財政司司長陳茂波出席互聯互通十周年高峰論壇致辭表示，隨著時間推移，互聯互通各項目都迎來「量」的增長，整個機制未來持續創新，將從「量」走向「質」的發展，本港的國際化發展「含金量」將進一步提高，進一步鞏固及提升國際金融中心地位。

互聯互通機制下，香港將匯聚更多「錢財」及「人才」

陳茂波表示，隨著國家加深與全球各地的經貿聯繫，持續推動金融高水平對外開放，內地企業會加快加大到境外投資，國際上往內地的投資也會持續增加。在互聯互通機制下，香港將繼續是國家與世界金融市場最關鍵的交匯點，匯聚更多「錢財」及「人才」。

他表示，通過互聯互通，本港能引入更多國際資金，貢獻國家的實體經濟發展，互聯互通機制不斷的深化和擴容，有利於更多以人民幣計價的股票、債券和風險管理產品的發展，助力人民幣國際化的穩慎有序推進，貢獻金融強國建設。

互聯互通是吸引國際投資者的關鍵舉措

陳茂波又稱，互聯互通是國家在改革開放道路上的制度改革和機制創新，持續為資本市場釋放活力和創造力，是為內地和香港市場成功吸引國際投資者到來的關鍵舉措。在10年來，互聯互通機制這條「大橋」，「行車道」數量持續增加，每條車道流量持續提升，往返的不單是產品和資金，更是投資人對兩地市場的認識、了解和關注。

中證監：加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放

中證監主席吳清以視像形式在互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，在中國資本市場發展壯大的過程中，國際投資者一直扮演十分重要的角色，未來將會堅持市場化、法制化、國際化的方向，為投資者投資中國市場創造更好環境，亦會繼續與香港監管機構緊密合作，共同推動內地與香港資本市場互利共贏、協同發展。

吳清表示，當局正加快推動新一輪全面深化資本市場改革開放，在市場開放、跨境投融資便利化等方面，將推出更多務實的舉措。

續優化完善互聯互通機制

中證監副主席李明出席論壇時表示，將以落實好對港合作舉措為抓手，繼續優化完善互聯互通機制，進一步健全境外上市監管協調機制，共同支持科技創新和新質生產力發展，深化機構產品合作，加強兩地監管合作，共同維護兩地市場健康穩定發展。

他提到，中證監堅定不移，貫徹落實一國兩制方針，推動兩地市場務實合作，促進兩地資本市場互利共融，協同發展，中證監今年4月公布的放寬五項資本市場對港合作措施，目前有序落地，進展順利。

撰文：經濟通採訪組

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