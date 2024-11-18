互聯互通 | 余偉文：正與內地監管當局商討為債券通南向通擴容

金管局總裁余偉文出席港交所互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，近期正與內地監管當局，商討為債券通南向通擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，例如加入證券、保險等非銀行金融機構，亦一直與內地監管機構密切合作，豐富離岸投資者流動性和風險管理工具箱，提升人民幣資產吸引力。

金管局總裁余偉文

他表示，香港一直是國家改革開放的積極參與者，香港是基金進駐內地的樞紐，亦指香港作為國家金融開放的試驗場和防火牆的角色，通過一系列的技術創新和兩地的監管合作先行先試，踏實穩妥地助力國家引進來和走出去的開放進程。

他指出，十年期間，境外投資者投資在岸股票總餘額增加超過了5倍，達到目前超過3萬億元人民幣，而自開通以來，債券通北向通月均交易量也大幅增加至目前超過430億人民幣，佔境外投資者在內地銀行間債券市場超過一半的成交，往後看到國際投資者對於中國資產的需求將會慢慢提升，互聯互通也將會發揮更顯著的作用。

展望未來，他續指，局方將不斷發展壯大互聯互通的機制，同時促進人民幣國際化和離岸人民幣業務的生態圈的建設。

港交所唐家成：互聯互通提升香港資本市場吸引力

港交所主席唐家成（吳仲賢攝）

港交所(00388)主席唐家成表示，互聯互通如今已經走過了輝煌的十年，取得了令人矚目的成績，而互聯互通的範圍亦不斷延伸，從滬港通到深港通以及債券通等，相關的投資範圍不斷擴大，獲得愈來愈多國內外投資者的青睞，提升了兩地資本市場的活力。

他表示，互聯互通的發展推動了中國內地資本市場的雙向開放，也提升了香港資本市場的吸引力，鞏固了香港作為國際金融中心的地位，展望未來，認為香港與內地金融合作潛力巨大，機遇無限，香港作為世界領先的國際金融中心，一定能夠在連接中國與世界方面發揮更重要的作用，推動全球經濟共同繁榮。

陳翊庭：互聯互通機制運作順暢，成交活躍度不斷提升

（吳仲賢攝）

港交所行政總裁陳翊庭表示，十年來互聯互通機制一直運作順暢，投資範圍不斷延伸，服務不斷優化升級，成交活躍度不斷提升，互聯互通不僅大力推動了內地資本市場的對外開放和人民幣國際化進程，也成為了香港區別於其他國際金融中心的最獨特故事。

她指出，目前滬深港通已經成為國際投資者交易和持有內地A股的主要渠道，接近77%的外資通過這個渠道持有內地的股票，債券通北向通也已經成為了國際資本投資內地債券市場的主渠道，而國際投資者投資內地債券市場的交易中，一半以上是通過債券通進行。

她續指，展望未來，中國資本市場對外開放的大門只會愈開愈大，而作為全球第二大經濟體，在中國金融市場中，目前外資持有內地股票和債券的比例不到5%，還有很大的提升空間，尤其是隨著全球經濟發展的中心向東轉移，以及中國經濟進入高質量發展階段，中國將會為世界提供更大的投資機遇，並指港交所必須在連接資本與機遇，連接中國與世界發揮更大的作用。

證監會：新經濟企業在港股市值佔比提升至接近四成

證監會主席黃天佑（吳仲賢攝）

證監會主席黃天佑表示，一直以來香港發揮差異化優勢，與內地市場形成互補，助力國家高質量發展，同時讓海內外的投資者分享發展紅利。

他表示，香港市場落實了國際化的遊戲規則，法規與監管制度，在上市公司方面，港股市場和海外企業市值共達3.5萬億港元，當中不乏國際金融機構和消費品牌，近期也積極與亞洲及一帶一路地區的市場深化聯繫，港交所認可的國際交易所數量提升至19家，將促進上市企業和基金來源更多元化，又指新經濟企業在港股的市值佔比大幅度提升至接近四成。

他指出，展望未來，香港必須國際化及多元化，兩者的優勢下鞏固自身市場的特色，與內地市場形成有效的互補，並積極利用粵港澳大灣區的發展作為切入點，融入國家發展大局。

撰文：經濟通採訪組

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