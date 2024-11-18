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小米上季經調整盈利升逾4%勝預期，汽車年交付目標升至13萬輛

18/11/2024

　　小米(01810)公布截至9月底止第三季純利為53.52億元（人民幣．下同），按年升9.8%，每股基本盈利0.22元；非國際財務報告會計準則計量，經調整淨利潤62.52億元，按年增4.4%，勝預期。

 

小米上季經調整盈利升逾4%勝預期，汽車年交付目標升至13萬輛

 

　　期內，收入按年增30.5%至925億元，亦勝預期。不過，毛利率20.4%，按年跌2.3個百分點。

 

　　至於首三季純利146.3億元，按年升15%；經調整淨利潤189.2億元，按年升31.7%；收入2569億元，按年升30%。

 

小米上季智能手機收入增14%，電動汽車收入95億

 

　　按業務分部劃分，智能手機業務收入475億元，按年增長13.9%。全球智能手機出貨量4310萬台，按年增長3.1%。根據Canalys數據，季內公司全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額13.8%。

 

　　季內智能手機平均售價(ASP)1102.2元，按年增加10.6%，主要是由於高端智能手機出貨量佔比增加所致。不過，智能手機毛利率11.7%，按年下跌4.9個百分點。

 

　　IoT與生活消費產品業務收入261億元，按年增長26.3%；毛利率20.8%，創新高，按年提升2.9個百分點。互聯網業務收入85億元，創新高，按年增長9.1%，毛利率77.5%，按年提升3.1個百分點。

 

智能電動汽車貢獻收入95億元，毛利率按季上升1.7個百分點

 

　　智能電動汽車等創新業務分部總收入97億元，其中智能電動汽車收入為95億元，按季升53%；智能電動汽車等創新業務分部毛利率17.1%，按季上升1.7個百分點。

 

全力衝刺今年交付13萬輛SU7系列新車目標

 

　　期內智能電動汽車等創新業務分部總收入為97億元，其中，智能電動汽車收入95億元，其他相關業務收入2億元。本季度，智能電動汽車等創新業務分部毛利率為17.1%。

 

今年汽車交付目標升至13萬輛

 

　　今第三季度，Xiaomi SU7系列交付新車達39790輛，產能持續爬坡，於本月13日，已實現累計生產10萬輛新車的目標。今年10月，單月新車交付量突破2萬輛。集團將全力衝刺2024年全年交付13萬輛Xiaomi SU7系列新車的新目標。

 

內地已開設127家汽車銷售門店

 

　　今年10月30日起，Xiaomi SU7 Pro和Xiaomi SU7 Max開啟全量推送城市領航輔助功能（城市NOA）。此外，端到端全場景智能駕駛，預計將於2024年12月底，開始推送先鋒版。在銷售服務網絡建設方面，截至2024年9月30日，集團已在內地38個城市開業了127家汽車銷售門店。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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