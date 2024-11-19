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順豐上市 | 順豐今招股入場費7333元，引入小米、太保等基投

19/11/2024

順豐上市 | 順豐今招股入場費7333元，引入小米、太保等基投

 

　　順豐控股(06936)(深:002352)今日至11月22日(星期五)公開招股，是次全球發售1.7億股，其中香港發售佔9.5%相當於1615萬股（可予重新分配），其餘90.5%約1.5385億股國際配售，每股售價介乎32.3至36.3港元，每手200股，入場費7333.22元，於下周三（27日）掛牌。


　　
　　順豐控股是次引入的基石投資者包括小米(01810)旗下子公司Green Better、信和置業(00083)全資附屬惠漢、中國太保(02601)(滬:601601)及Morgan Stanley International等10家公司，合共認購相當於15.918億元的股份，約佔發售後已發行股本總額的0.98%。順豐今次赴港上市募資淨額將用於加強公司國際及跨境物流能力，提升和優化公司的物流網絡及服務，研發先進技術及數字化解決方案，升級公司的供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措。


　　
　　順豐控股招股書顯示，根據弗若斯特沙利文報告，按2023年收入計，公司是亞洲最大及全球第四大的綜合物流服務提供商；按2021年至2023年收入增長計，公司是全球四大綜合物流服務提供商中增長最快的綜合物流服務提供商。2021年至2023年，順豐控股分別實現營收2071.87億元、2674.9億元及2584.09億元人民幣，截至今年首九個月公司錄得純利62.96億元，按年減少約一成。

 

撰文：經濟通市場組

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