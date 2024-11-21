經貿辦 | 黃俊碩：優化香港駐外經貿辦網絡

《金碩良言》香港14個駐海外經貿辦事處（經貿辦）作為香港組建國際經貿網絡的重要節點，除了在海外宣傳香港特點、促進兩地經貿合作的基本推廣工作之外，本身更具備聯絡當地政商界人士、了解當地政經格局最新發展的「收風」之用。然而，隨著現時環球政經格局出現重大變化，香港的駐海外經貿辦網絡布局，有需要作出全面的調整，迎接新的轉變。

過往香港的海外經貿夥伴主要集中在歐美等已發展地區，因此，經貿辦亦較為集中在歐美地區，單單美國一地，經已有駐華盛頓、紐約及三藩市三個經貿辦。其中，駐華盛頓經貿辦負責與美國政府、國會議員幕僚、智庫、傳媒和學術界等維持緊密的溝通交流，注意美國政府的政策取向等，對港美貿易可能帶來的影響；而駐紐約及三藩市經貿辦，則集中舉辦及贊助宣傳香港經貿、文化的各類活動。當然，駐美經貿辦亦要安排特區政府高官訪美行程及活動等。

不過，近年中美之間的競爭日趨激烈，連帶香港與美國的經貿關係亦受到衝擊。早前，美國經已有不少政客叫囂，要求關閉香港三個駐美國的經貿辦事處。隨著強調「美國優先」，啟動中美貿易戰的美國前總統特朗普(Donald Trump)重新執政，港美經貿關係增添不確定性，令香港三個駐美國經貿辦事處可能面臨強迫關閉。

毫無疑問，在現時國際局勢動盪不安、全球經濟發展乏力的困局之下，世界各國更應著力攜手打造良好營商環境，帶領全球經濟走出衰退的陰霾。若然，現屆或將來美國政府為了打擊中國，執意單方面關閉香港駐美的經貿辦，這種政治利益凌駕一切的做法，將會對在港的美國企業帶來根本性的改變，更對兩地經濟帶來深遠影響，故要求關閉經貿辦實屬不智之舉。

特區政府應為香港開創更多經貿商機 (Shutterstock)

在2023年，香港是美國第27大經貿夥伴，雙邊商品貿易總額為4722億港元（603億美元），香港亦是全球少數美國能夠獲得貿易順差的經貿夥伴，在過去10年，美國對香港的貿易順差多達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。由此可見，美國商界及企業在香港擁有龐大的經貿利益，若然美國政府對美國企業負責任的話，就不應為了達到政治目的而關閉駐美辦，作出影響兩地經濟、損人而不利己的決定。

當然，香港駐美經貿辦最終因美國政府的不理性決定而被迫關閉時，特區政府亦應制定一連串後續替代方案，例如特區政府與中央政府商討，在中國領事館設香港的詢問窗口，或在當地設無現有經貿辦特權與豁免的「Help Desk」等。不過，有關替代措施的成效，相較現時經貿辦一定有所減弱，亦會對在港的美國企業利益有所損害。

在美國政界轉趨「右傾」保守，甚至出現「反全球化」、「孤立主義」等情緒抬頭，以及全球經濟重心東移，使發展中國家成為世界經濟發展重心的嶄新環球政經格局下，特區政府應該重新全面檢討香港的駐海外經貿辦網絡的分布，審視現有的駐海外經貿辦資源，並配合國家「一帶一路」發展戰略，把有關資源重新分配，投放到一些新瞄準的地方或國家，例如拉丁美洲、秘魯、中東等市場，讓特區政府的經貿政策可以更大力度推行，開拓新的發展市場及商機。其中，行政長官李家超上周前往秘魯首都利馬出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間，與秘魯總統博魯阿爾特共同見證香港和秘魯簽訂《自由貿易協定》，無疑為香港開創新經貿夥伴關係踏出重要一步。

筆者認為，在全球政經格局「出現百年未有之大變」的情勢下，特區政府有需要重新審視及調整駐海外經貿辦網絡，協助香港工商及專業界別開拓一眾發展中國家等新興市場，迎合世界新政經局勢的發展。

立法會會計界議員 黃俊碩

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