比特幣 | 比特幣直逼95000美元，看漲期權推動幣價

比特幣價格再創歷史新高，直逼95000美元水平，分析指，有關於於貝萊德（BLACKROCK）現貨比特幣ETF(IBIT)的看漲期權成交驚人，間接推動幣價上揚。加密貨幣量化研究員Samneet Chepal認為，目前貝萊德股價約53美元，受比特幣幣價帶動下，貝萊德有望達到「百元大關」。



截至今日（21日）上午8:45，比特幣報94971.59美元，升2.74%。



另外，有關於特朗普上台、對於加密貨幣市場的監管「拆牆鬆綁」消息繼續發酵，市場認為經紀商Robinhood是這場鬆綁政策下的最大受益者，普遍給予其目標價從30美元上調至51美元，同時維持對該股的「跑贏大盤」評級。該股早盤上漲超過2%，至36美元左右。



其他山寨幣方面，以本月19號至20號之24小時計算，ADA升幅達10.1%最明顯，XLM升6.5%，POL升5.2%，APT升4.4%，DOT升3.4%。

撰文：經濟通市場組

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