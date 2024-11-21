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截收意向 | 港鐵東涌東站第一期收意向書，長實、新地、恒地遞交

21/11/2024

　　港鐵(00066)東涌東站第一期物業發展項目今日（21日）下午2時截收意向書。港鐵表示，共收到33份意向書。並指出在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，並將盡快落實有關招標安排。今日現場所見，僅投入了三份意向書，其中一份由俊和發展　投入，相信大部份發展商提前或採用網上提交意向書。據了解，長實(01113)、恒地(00012)、新地(00016)、會德豐、英皇(00163)、華懋及建灝等發展商均有就項目遞交意向書。

 

截收意向 | 港鐵東涌東站第一期收意向書，長實、新地、恒地遞交

 

　　俊和物業發展控股物業發展經理胡運成表示，政府積極將東涌發展為機場城市，因此集團認為地皮「拆細」後值得投資。

 

港鐵：是次地皮料可發展600伙住宅

 

　　港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，東涌東地皮「拆細」後料可興建兩幢大樓，提供600伙單位，整個東涌東住宅地皮將以7-8期發展。他又指，地皮上次收意向書達30份，相信是次數量相若。

 

　　被問及是次地皮會否再有流標風險時，他指出，公司推出地皮招標，目的是為公司發展東涌延線融資，而鐵路延線的工程已經進行中，2029年底完成的目標仍不變。而隨著工程進行，公司的招標工作亦不能停下來。

 

　　他續稱，近年本港物業市況有所調整，但是次地皮招標後仍需3-4年方可賣樓，相信屆時市況會有所不同。

 

市場估值約3.23億至8億元

 

　　項目位於興建中的東涌東站對面，將分期進行發展。第一期位於項目的東南部分，最高可建住宅樓面面積接近32.3萬平方呎，可提供約600伙。綜合市場估值約3.23億至8.07億元、即每平方呎約1000元至2500元。項目提供社區設施及公共運輸交匯處配套。

 

　　項目去年招標時，並無收到標書而流標，現時港鐵將項目「拆細」分期發展，並重新推出。第一期規模較去年招標時縮減約五成；且去年項目估值曾達到每平方呎2000至4000元。港鐵預計，東涌東站將於2029年竣工。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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