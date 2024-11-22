美股 | 美股主指經過早盤震盪後收高，道指升逾460點

投資者周四（21日）關注焦點從英偉達的季度業績，轉向俄烏戰事的發展，以及聯儲局官員的講話，美國股市經過早盤震盪後收高。

美股三大指數向上，道指升461.88點，或1.06%，報43870.35點；標普500指數升31.60點，或0.53%，報5948.71點；納指升6.28點，或0.03%，報18972.42點。

美元升至13個月高位

俄烏戰事升級推動避險情緒，美元升至13個月高位，美匯指數漲0.39%，報107.03。但日圓攀升，市場展望日本央行下個月的利率決定。美元兌日圓一度下跌0.98%，至盤中低點153.91，隨後收窄跌幅。

歐元兌美元一度下跌0.8%，至盤中低點1.0462，為2023年10月以來最低水平，下看1.0448美元，跌破將創出2022年以來新低。英鎊兌美元跌0.4%，至1.2599。

地緣政治緊張，紐約期金升0.83%

黃金連續第四個交易日上升，紐約期金升0.83%，報每盎司2697.91美元。俄烏戰事再度升級，引發市場對衝突擴大的擔憂。紐約期油升1.96%，報每桶70.10美元；布蘭特期油升2.08%，報每桶74.33美元。

撰文：經濟通國金組

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