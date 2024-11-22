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百度上季經調整盈利跌19%，明年初發布文心大模型新版本

22/11/2024

　　百度(09888)公布截至今年9月底止第三季純利76.32億元（人民幣．下同），按年升14%，每股美國存託股稀釋收益21.6元；非公認會計準則淨利潤58.86億元，按年跌19%；經調整EBITDA 87.33億元，按年跌8%，遜預期。

 

百度上季經調整盈利跌19%，明年初發布文心大模型新版本

（資料圖片）

 

核心收入較去年基本持平

 

　　期內，收入335.57億元，按年跌3%，符預期。其中，百度核心收入265億元，較去年基本持平；在線營銷收入188億元，按年減少4%；非在線營銷收入77億元，按年增長12%，主要由智能雲業務帶動。愛奇藝收入72億元，按年減少10%。

 

　　另季內銷售成本164億元，按年增長1%，主要是由於流量獲取成本和與智能雲業務相關的成本增加，部分被人員相關費用及商品銷售成本減少所抵銷。研發費用54億元，按年減少12%，主要是由於人員相關費用減少。

 

文心系列模型處理日均API調用量15億次

 

　　百度亦提到，於今年11月，百度飛槳及文心生態已凝聚1810萬開發者；文心系列模型處理的日均API調用量達到15億次，較8月的6億次大幅增加。

 

　　於第三季，百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，按年增長20%。截至今年10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單。另於第三季，蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%。於10月，全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。

 

　　移動生態方面，於今年9月，百度APP的月活躍用戶7.04億，按年增長6%。

 

　　公司亦指出，自第三季度初以來，百度股份回購金額1.61億美元，去年股份回購計劃項下的累計回購金額達約14億美元。

 

李彥宏：面臨短期壓力，堅持以人工智能為核心戰略

 

　　百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏在業績報告中表示，百度核心第三季度營收按年持平，反映在線營銷業務持續疲弱，但被智能雲業務的增長所抵銷，但面臨短期壓力，公司仍然堅持以人工智能為核心的戰略，並對長期發展趨勢充滿信心。

 

李彥宏：AI為長期戰略重點，可獲重大增長機會

 

　　李彥宏透露，將於2025年初發布文心大模型的新版本，以鞏固基礎模型上優勢。他表示，於11月文心大模型日均調用量15億，日均處理Tokens文本超1.7萬億，相較一年前首次披露的5000萬次日均調用量，增長30倍。

 

　　李彥宏表示，堅持以人工智能（AI）為核心的戰略，提升AI能力是長期戰略重點，亦是由人工智能驅動轉型的基石，該戰略將使百度捕捉長期的重大增長機會。

 

百度App的AI功能已覆蓋近70%月活躍用戶

 

　
　　他亦稱，今季與閃送、金蝶(00268)和途虎養車(09690)等企業建立合作；舉例指出在餐飲領域，百勝中國(09987)部署了基於文心大模型的AI智能客服系統「客悅」，高峰時客悅API的日調用量達數百萬次；在教育領域，考試寶通過調用文心大模型實現了試題智能化解析，單條試題解析成本下降了99.8%，付費用戶比例增加了100%以上，收入增長了246%。

 

　　另外，隨AI對搜索的持續重構，當前百度App的AI功能已覆蓋近七成月活躍用戶，與AI互動的用戶每日總互動次數可達數千萬。據介紹，搜索的AI功能可帶來AI摘要、圖像、視頻、智能體、數字人等內容。另智能體亦是豐富百度搜索內容及體驗的重要形式，目前，文心智能體平台已匯聚15萬家企業和80萬開發者，涵蓋公司、工具、職場、角色、娛樂等各類場景。以比亞迪(01211)官網智能體為例，上線後，其銷售線索轉化率提升119%。此外，另一內部產品百度文庫正在通過AI重構實現轉型。

 

降低AI應用開發門檻

 

　　公司稱，正在進一步降低AI應用開發門檻，近期發布了無代碼開發工具「秒噠」，支持用戶以自然語言開發應用。李彥宏相信，將人工智能的能力拓展至程序員人群之外，將推動下一輪創新浪潮，釋放出巨大的社會價值。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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