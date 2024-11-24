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一周部署 | 翹首以盼美團季度業績，順豐H股上市料招股理想

24/11/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國通脹數據

 

　　本周市場的焦點將是美國即將公布的10月PCE物價指數，該數據被視為衡量美聯儲通脹目標的重要參考指標。目前利率期貨市場顯示，美聯儲12月加息的可能性約為一半。儘管一些鷹派官員最近釋放出審慎加息的信號，強調須防止通脹反彈，而特朗普可能推行的高關稅政策將推高通脹，限制美聯儲的未來減息空間。在短期內，FOMC即將發布的議息會議紀要也將對市場情緒產生重大影響。

 

　　同時，投資者需留意即將到來的感恩節假期和Black Friday網購銷情，這將為美國消費者信心提供進一步線索。

 

歐元區通脹數據

 

　　歐元區本周將公布最新的CPI數據，這將為歐央行的貨幣政策方向提供關鍵指引。在此前的兩次會議中，歐央行已連續降息，顯示其對經濟放緩的擔憂。然而，最近部分歐央行官員如斯圖納拉斯開始表態偏鷹，指出歐洲有望在2025年初實現2%的通脹目標，這意味著歐元區的減息周期可能意外地短命。另外，特朗普2.0時代將重設貿易壁壘，並不懼與重啟歐盟重啟貿易戰，歐元區通脹可能重新被燃點。

 

順豐控股H股上市

 

　　順豐控股(深:002352)將於下周三（27日）在港掛牌上市，招股價範圍相較其A股有20%至29%的折讓，和此前上市的美的控股(00300)相似，屬於合理水平。順豐作為速遞物流行業的龍頭，其業務對港人並不陌生，因此市場普遍預期其招股反應穩健。然而，港股市場近期表現疲軟，即使掛牌初期表現理想的美的控股，其股價也隨後大幅回落。講到基本面，隨著內地速遞物流行業進入存量博弈時代，順豐未來的股價表現將取決於其是否能夠在競爭中脫穎而出，實現贏者通吃。

 

美團季度業績

 

　　美團(03690)即將公布第三季度業績，綜合券商預測，其Non-GAAP經調整溢利將達110.1億至137.68億元人民幣，同比大增92.2%至140.4%；收入預計同比增長約20%。大行預測美團第三季有強勁表現，主要由於其上一份財報曾令市場喜出望外。美團第二季無論是核心營收還是新業務營收都超過了市場預期，社區電商業務美團優選虧損收窄、小象超市營收強勁、到店及酒旅業務單量大漲，此外，美團第二季還錄得191億元的經營性現金流，有大把現金傍身，亦為美團的回購行動提供彈藥。

 

名創優品回應購永輝超市

 

　　名創優品(09896)亦將公布季度業績，但投資者的關注點轉移到其近期宣布以巨額現金收購永輝超市的交易上。名創優品近年來成功轉型為潮玩IP商品零售商，此次回過頭來併購超市業務，而且耗光公司現金儲備，協同效應存疑。另外，公司創始人表示將以胖東來模式改造永輝超市，但這一模式的必要性和可行性亦引發投資者的諸多疑問。在即將舉行的業績會議上，名創優品管理層須為這筆交易的戰略意圖和投資回報做出具體解釋，以平息市場的疑慮。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 | 翹首以盼美團季度業績，順豐H股上市料招股理想

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

郭思治：下周港股期結 大市可望突破悶局？持貨倉位要如何部署？

 

 

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