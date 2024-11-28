  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

企業參與北都發展簽署儀式明舉行，港澳辦、中聯辦代表及特首出席

28/11/2024

　　企業參與北部都會區發展簽署儀式明日（29日）下午2時30分舉行。行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪，以及其他有關官員將出席簽署儀式。國務院港澳辦、中聯辦及深圳市發改委亦將派代表出席。

 

企業參與北都發展簽署儀式明舉行，港澳辦、中聯辦代表及特首出席

 

　　政務司司長陳國基率領的工商界代表團，昨日（27日）結束在大灣區3日的訪問行程。陳國基總結行程時表示，此行有三大成果，包括加深粵港兩地的相互了解，隨團的商界代表透過與大灣區城市的企業深入交流，尋求互利共贏的合作機會；亦提升了粵港經貿投資合作，尤其是首日的粵港深化經貿投資合作交流會見證兩地企業達成126個經貿合作項目，總值逾1000億元人民幣，標誌著粵港的經濟合作踏上新台階；另外亦加強了產業鏈的融合和協同。

 

　　他又提到，是次代表團出席的人士都是商界的翹楚，當中包括新地(00016)、恒地(00012)、新世界(00017)等高層。至於金融機構方面，滙豐、渣打銀行、貿發局及多個商會亦有派員出席。

 

撰文：經濟通採訪組

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02292

晉安實業

0.850

異動股

09966

康寧傑瑞製藥－Ｂ

3.680

異動股

01277

力量發展

1.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02292 晉安實業
  • 0.850
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 3.680
  • 01277 力量發展
  • 1.310
  • 08268 智城發展控股
  • 0.680
  • 01546 德萊建業
  • 0.048
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 95.850
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.260
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.570
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.210
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.150
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 71.650
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.400
  • 00700 騰訊控股
  • 400.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.200
  • 00388 香港交易所
  • 287.600
報章貼士
  • 02688 新奧能源
  • 52.100
  • 目標︰$60.00
  • 01910 新秀麗
  • 20.300
  • 目標︰$28.00
  • 06682 第四範式
  • 39.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2024 16:45  《盤後部署》港股短線受壓，19800有沽壓料聖誕後見起色

28/11/2024 15:22  企業參與北都發展簽署儀式明舉行，港澳辦、中聯辦代表及特首出席

28/11/2024 15:53  機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃

28/11/2024 16:15  法巴：對華關稅水平未明，最壞情況內地GDP跌2個百分點

28/11/2024 18:39  【ＥＴＦ】富邦Solactive核心多元資產指數ETF明上市

28/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７８﹒１億元，買阿里沽小米

28/11/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】大和升比亞迪目標一成半，摩通急降百度至「中性」

28/11/2024 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７８１５，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 恒生3個月加至3.8厘，華僑見4厘，兩行齊降門檻新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 恒大要求員工退佣金，中美達成換囚協議，股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

香港人儲蓄安全感指標調查結果出爐！準退休人士擁545萬先安心？港人平均月儲蓄$9,800創新高！流動資金幾多才有安全感？
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2024｜赤柱廣場聖誕美食市集：金箔雪糕、黑金瑪德蓮、黑色燒賣！ 1
人氣文章

著數速遞

和記旅遊ｘ富衛香港 推出旅遊平台MAX Travel Shop！獨家優惠以500MAX積分加低至$263選購來回台北、東京、大阪機票！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

萌發只是最後的那一下！走進「王公懿：作品展」，感受溫婉細膩自然景色
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

何謂「適婚年齡」？生理、法律、經濟上各有不同定義！遇見對的人，就是你的適婚年齡
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《影后》沒有絕對的好人衰人，只有真實的女人
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一家三口一氧化碳中毒送院，專家提醒電熱水爐5大安全事項
人氣文章
番薯趁熱吃益處更多！補脾益腎、養心益氣、治酒積、止泄瀉… 推介3款簡單易做番薯食療
人氣文章
寒冷天氣「老寒腿」來襲膝痛發作？因肝腎退化長年勞損！3招保護雙膝
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 20:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞28/11/2024
機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處