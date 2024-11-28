企業參與北都發展簽署儀式明舉行，港澳辦、中聯辦代表及特首出席

企業參與北部都會區發展簽署儀式明日（29日）下午2時30分舉行。行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪，以及其他有關官員將出席簽署儀式。國務院港澳辦、中聯辦及深圳市發改委亦將派代表出席。

政務司司長陳國基率領的工商界代表團，昨日（27日）結束在大灣區3日的訪問行程。陳國基總結行程時表示，此行有三大成果，包括加深粵港兩地的相互了解，隨團的商界代表透過與大灣區城市的企業深入交流，尋求互利共贏的合作機會；亦提升了粵港經貿投資合作，尤其是首日的粵港深化經貿投資合作交流會見證兩地企業達成126個經貿合作項目，總值逾1000億元人民幣，標誌著粵港的經濟合作踏上新台階；另外亦加強了產業鏈的融合和協同。

他又提到，是次代表團出席的人士都是商界的翹楚，當中包括新地(00016)、恒地(00012)、新世界(00017)等高層。至於金融機構方面，滙豐、渣打銀行、貿發局及多個商會亦有派員出席。

撰文：經濟通採訪組

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