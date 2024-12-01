一周部署 | 非農數據前美股料穩，OPEC+會議全球矚目

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

美國非農數據



10月美國新增非農就業人口僅為1.2萬人，創下罕見低位，這增強了市場對11月美聯儲減息的預期。此前公布的核心PCE物價指數符合市場預期，進一步支持通脹壓力可控的觀點。然而，期貨利率市場顯示，美聯儲本月加息的可能性仍高達66%，顯示市場對貨幣政策走向仍存分歧。在特朗普2.0時代即將到來的背景下，大規模徵收關稅可能推高進口成本，壓縮美聯儲的減息空間。在重磅數據公布前，美國股市預計以觀望情緒為主，市場參與者對11月數據是否有所回升充滿期待。

中資電商平台搶灘黑五



隨著歐美年度購物狂歡季「黑色星期五」的到來，中國電商平台Temu和Shein成為今年的焦點。據調查，超過25%的美國消費者計劃在這兩個平台購買黑五禮品，顯示中國電商的海外影響力進一步提升。兩家公司通過大規模的在線營銷投入成功吸引了美國消費者的注意。同時，美國零售業聯合會預計，今年黑五到店購物人數將達到8560萬，遠高於去年的7600萬。黑五銷售數據將成為觀察美國經濟情況的重要指標，甚至比傳統的經濟數據更能反映消費者信心和購買力的變化。

港股成交



進入12月，內地政策空窗期的到來以及年結效應，令港股市況漸顯清淡。市場預計內地的中經會將更多聚焦於財政和貨幣政策的大方向，短期內不會有具體政策出台，令投資者持觀望態度。近期港股主板日均成交額回落至1000-1200億港元，若成交量進一步下滑，市場活躍度可能大受影響，投資者信心減弱，港股波動性可能加劇。年底前市場情緒或難以恢復，投資者需保持謹慎。

OPEC+會議



即將召開的OPEC+會議備受關注，會議的核心議題是是否推遲明年1月開始的石油增產計劃。這次決策將對未來一年的國際油價走勢及成員國收入產生重大影響。此前，有消息稱哈薩克斯坦和伊拉克的產油量多次超出配額，引發其他成員國的不滿，增加了會議的協調難度。市場密切關注OPEC+是否能達成共識，如果延後增產計劃，可能為油價提供支撐；若按原計劃增產，則可能導致油價進一步承壓，對全球能源市場產生深遠影響。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

阮子曦：下月中旬將迎中央經濟工作會議 港股可有政策憧憬？

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