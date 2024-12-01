  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

一周部署 | 非農數據前美股料穩，OPEC+會議全球矚目

01/12/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國非農數據


　　10月美國新增非農就業人口僅為1.2萬人，創下罕見低位，這增強了市場對11月美聯儲減息的預期。此前公布的核心PCE物價指數符合市場預期，進一步支持通脹壓力可控的觀點。然而，期貨利率市場顯示，美聯儲本月加息的可能性仍高達66%，顯示市場對貨幣政策走向仍存分歧。在特朗普2.0時代即將到來的背景下，大規模徵收關稅可能推高進口成本，壓縮美聯儲的減息空間。在重磅數據公布前，美國股市預計以觀望情緒為主，市場參與者對11月數據是否有所回升充滿期待。

 

中資電商平台搶灘黑五


　　隨著歐美年度購物狂歡季「黑色星期五」的到來，中國電商平台Temu和Shein成為今年的焦點。據調查，超過25%的美國消費者計劃在這兩個平台購買黑五禮品，顯示中國電商的海外影響力進一步提升。兩家公司通過大規模的在線營銷投入成功吸引了美國消費者的注意。同時，美國零售業聯合會預計，今年黑五到店購物人數將達到8560萬，遠高於去年的7600萬。黑五銷售數據將成為觀察美國經濟情況的重要指標，甚至比傳統的經濟數據更能反映消費者信心和購買力的變化。

 

港股成交


　　進入12月，內地政策空窗期的到來以及年結效應，令港股市況漸顯清淡。市場預計內地的中經會將更多聚焦於財政和貨幣政策的大方向，短期內不會有具體政策出台，令投資者持觀望態度。近期港股主板日均成交額回落至1000-1200億港元，若成交量進一步下滑，市場活躍度可能大受影響，投資者信心減弱，港股波動性可能加劇。年底前市場情緒或難以恢復，投資者需保持謹慎。

 

OPEC+會議


　　即將召開的OPEC+會議備受關注，會議的核心議題是是否推遲明年1月開始的石油增產計劃。這次決策將對未來一年的國際油價走勢及成員國收入產生重大影響。此前，有消息稱哈薩克斯坦和伊拉克的產油量多次超出配額，引發其他成員國的不滿，增加了會議的協調難度。市場密切關注OPEC+是否能達成共識，如果延後增產計劃，可能為油價提供支撐；若按原計劃增產，則可能導致油價進一步承壓，對全球能源市場產生深遠影響。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

 

一周部署 | 非農數據前美股料穩，OPEC+會議全球矚目

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 非農數據前美股料穩，OPEC+會議全球矚目

 

阮子曦：下月中旬將迎中央經濟工作會議 港股可有政策憧憬？

 

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03070

平安香港高息

29.780

異動股

00821

滙盈控股

0.056

異動股

01010

天璽曜１１

0.510

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,910.65
    +188.59 (+0.422%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,032.38
    +33.64 (+0.561%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,218.17
    +157.69 (+0.827%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.408
變動率︰+3.731%
較港股︰-8.34%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升78.667
變動率︰+1.404%
較港股︰+1.83%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升58.553
變動率︰+1.176%
較港股︰+0.69%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌24.123
變動率︰-1.344%
較港股︰+0.93%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升215.000
變動率︰+4.288%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.510
變動率︰+1.776%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌96.560
變動率︰-2.267%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.930
變動率︰-3.965%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升345.160
變動率︰+3.686%
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰跌82.690
變動率︰-3.128%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌296.200
變動率︰-4.753%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌29.050
變動率︰-5.957%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2024 08:17 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2024 08:17 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03070 平安香港高息
  • 29.780
  • 00821 滙盈控股
  • 0.056
  • 01010 天璽曜１１
  • 0.510
  • 02846 安碩滬深三百
  • 27.980
  • 02562 獅騰控股
  • 35.000
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 96.550
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.250
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.650
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.050
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.550
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.700
  • 00941 中國移動
  • 72.300
  • 00700 騰訊控股
  • 398.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.650
  • 00388 香港交易所
  • 289.800
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 81.300
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 508.500
  • 目標︰$548.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.550
  • 目標︰$36.50
熱炒概念股
即時重點新聞

29/11/2024 17:01  《盤後部署》恒指月跌893點後市難估，深圳客流冀激活快餐孖寶

29/11/2024 16:16  逾80間本港及內地企業簽署參與北部都會區發展意向書

29/11/2024 11:07  港府熱烈歡迎中央恢復並擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排

29/11/2024 14:05  嘉利國際料明年上半年在泰國購得土地，冀增泰國廠房產能

29/11/2024 16:37  美團第三季經調整溢利按年升1.24倍至128.29億人幣

29/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒７８億元，買美團沽盈富基金

29/11/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通升國航南航至「超配」，建銀劈新世界目標三成

29/11/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３０５，隔夜拆息維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指料反彈，短線看幾多？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 非農數據前美股料穩，OPEC+會議全球矚目新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，信銀國際3個月有3.88厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

逾70載涼茶老店：三不賣，獨沽一味野葛菜水，歷經遷址後配方經年不變！
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2024｜尖東亮燈啦！熊貓X雪花星海打卡靚 4千平方米巨型LED光影幕牆 尖東海傍可愛吉祥物「提子」聖誕打卡位
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕餐2024│灣仔三級歷史建築物食大餐 會員優惠送免費美酒！ 菜式集多國特色食材
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

船街人氣西班牙餐廳搬往中環PMQ！爆膏珍寶紅蝦海鮮飯、膏香豐腴乾式熟成西班牙肉眼、鮮美甜爽西班牙鬼爪螺，回味度假感覺！
人氣文章

Fashion

Black Friday來了！名牌手袋優惠一覽：FARFETCH萬元以下入手Balenciaga、SSENSE大熱A.P.C. Tote Bag千元有找
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

何謂「適婚年齡」？生理、法律、經濟上各有不同定義！遇見對的人，就是你的適婚年齡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疲倦、專注力不足、易病？懷疑自己貧血？營養師：3大情況決定是否需要服用鐵質補充劑新文章
人氣文章
余文樂6年無出席公開活動再踏舞台獻唱，坦言曾患驚恐症，病發時手震呼吸困難！
人氣文章
遇到危急事故應怎面對？心理急救指南：如何正確提供情緒支援？說錯話容易造成二次傷害！究竟哪些問題不能問？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/12/2024
港股 | 蕭猷華：恒指料反彈，短線看幾多？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處