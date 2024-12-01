港股 | 蕭猷華：恒指料反彈，短線看幾多？

《套期保值》恒生指數在19000點左右承接力強。上周二（11月26日）香港時間早上，特朗普宣布，上任後立刻簽署行政命令，增加中國入口貨10%關稅，即由現在的13%提升至23%。此前，特朗普的競選承諾是加徵60%關稅，但是筆者早前提及，60%是不可能，因會大幅推高美國通脹。由於再增加中國10%關稅是大幅低於預期，恒指當日低開後，迅速回升。

另一方面，特朗普亦倡議加徵墨西哥及加拿大入口關稅25%。筆者早前談及，特朗普的關稅政策不單只針對中國，而是全球。此外，加拿大作為美國多年貿易夥伴和緊密盟友，也不留情面，預期歐洲很快亦要步加拿大後塵。特朗普的貿易保護主義，反而有利內地擴大和別國的合作空間，開拓更多市場。

恒指料在19000點已見底，12月上升概率大。(Shutterstock)

展望後巿，市場正期待刺激經濟組合拳的成效顯現。此外，12月中央政治局會議和經濟工作小組，料有加碼財政措施和寬鬆貨幣政策公布。總括而言，恒指在19000點已見底，12月上升概率大，短線目標為11月8日至12日的下跌裂口20517點至20705點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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