滙豐私銀：明年底恒指目標23420點，料內地推更多刺激措施

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，明年底恒指目標為23420點，留意到香港股市估值便宜，其市盈率較過去五年平均為低，而在亞洲區內其市盈率也是較低的水平，亦有不同政策考慮，預計中國內地或會推出更多刺激經濟的財政政策，當中包括減息和降準等，以及消費有關的措施等，在考慮到估值以及盈利出現改善的機會率較高的情況下，故有上述的目標。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（左）、滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華（右）

對於美國候任總統特朗普表示將對中國的進口商品額外加徵10%關稅，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，上述說法只是特朗普在社交媒體上所作的分享，目前未見有新的官方說法，並指上述分享只會用作參考資料，相關細節亦有待進一步評估，預期環球貿易政策圍繞關稅的實施細節存在更高的不明朗因素。

范卓雲續指，對於關稅，自2018年中美貿易磨擦以來，中國依賴美國出口市場有所回落，而在股市盈利結構方面，國內A股市場以及在香港上市的中資股，其盈利結構均以內銷為主，出口佔銷售收入以及盈利貢獻相對較小，貿易政策不明朗對估值的波動性有所增加，而海外投資者的投資情緒亦受到左右，但認為是次措施，相對於上一次貿易磨擦，對上述公司的盈利衝擊有所收窄。

范卓雲指出，隨著大部分主要央行繼續減息，該行認為現金表現將遜於債券、股票和另類資產，而利率下降亦有助支持各類風險資產的估值。考慮到股票受眾多增長引擎推動，目前股債相關度較低，以及不同股票之間的回報展望存在巨大差異，多元資產策略可受惠多樣化的機遇組合。由於利率波動仍可能較大，主動型債券策略可在短期戰術上適應不斷變化的市場狀況，以在各個市場和板塊當中追尋不同的超額回報來源。

內地明年經濟增長料放緩至4.5%，對中港股票看法中性

何偉華預計，中國內地或會推出更多刺激經濟的財政政策，以應對2025年在環球市場不明朗因素下帶來的經濟下行風險。滙豐預計，內地的國內生產總值增長將從2024年的4.9%，放緩至2025年的4.5%。

他指出，在複雜的貿易環境之下，該行預計市場的雙向波動率將會提高，對中國內地和香港股票保持中性觀點，並偏好內需驅動的行業領袖，而中國股票市場的回報展望，將很大程度上取決於以重振需求為目標財政刺激措施的規模、時間和執行細節。

何偉華表示，看好依賴內需，受美國市場影響有限的亞洲優質公司。在中國內地、香港和日本，該行從當地領先企業發掘吸引的機會，這些國內行業翹楚擁有強大的競爭優勢，盈利增長高於行業平均。在中國內地，該行看好估值具有吸引力的優質科網龍頭股，這些企業的盈利前景高於行業平均，股東回報率持續提高。此外，該行也看好個別旅遊概念公司和具備盈利韌性的消費行業領袖。

明年亞洲股本回報率料升至12%

他指出，該行聚焦以高派息和增加股票回購以提高股本回報率的優質公司，尋找具備韌性和防守性的回報。市場共識預測，亞洲（日本以外）的股本回報率將從今年的11.5%上升到2025年的12%。亞洲市場的股票回購規模正以創紀錄的速度增加，尤其是在日本、中國內地和香港市場。其中，中國人民銀行於10月中為內地商業銀行推出了一項特別的再貸款融資工具，以促進上市公司和主要股東的股票回購。A股回購在2024年創下歷史新高，是2023年總額的兩倍多。

看好高派息國有企業、保險及電訊股

他認為，由於日本、中國和南韓的公司管治改革取得積極進展，預計2025年亞洲（日本以外）的盈利增長將推動7%以上的股息增長，日本的股息增長將在9%以上。新加坡和印尼的股息率高達4.2%，香港和馬來西亞為3.9%，相對全球只有1.8%。

他續指，該行看好高派息的優質中國內地國有企業、香港的保險、電訊和房地產股。該行也看好資產負債表強勁，但過度超賣的香港房地產開發商。

撰文：經濟通採訪組

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