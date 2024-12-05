港股 | 午市前瞻 | 恒指窄幅上落續觀望中經會 地產股首選派息穩定新地

美股三大指數周三齊破頂兼創收市歷史新高，道指收報45014點，首次升上45000點水平。美股牛氣沖天，但港股今早卻低開低走，恒指低開過百點後，早段維持在低位徘徊，最多下跌275點，低見19466。恒生指數報19547，跌195點或跌1%，主板成交近623億元。國企指數報7017，跌67點或跌1%。恒生科技指數報4377，跌27點或跌0.6%。

（shuttlestock圖片）

李偉傑：特朗普針對對象不止中國，減輕中國資產壓力

港股上日中止連升走勢，今早起回吐壓力加大，恒指半日跌約200點。華盛證券財富管理部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場正傳中經會將於下星期舉行，早前市炒作的中特估今日回吐，反映目前市場對於中經會消息都傾向觀望，並未一面倒向好。他預期短線恒指將維持窄幅波動，約在19300至19700區間行走。

他又提到，近期美國候任總統特朗普不止針對中國，同樣針對鄰國加拿大及墨西哥甚至計劃加徵更高關稅，料中線在消息面上對中國壓力減輕。

金管局安排難利好地產股，新地穩定仍值揸

昨日金管局向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。在這項特別安排下，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。

惟消息過後普遍地產股變化不大，李偉傑解釋今次一次性政策只針對2021年至2023年的樓花買家，降低他們上會難度，只牽涉該批買家，減低負資產出現機會，實際上並未太利好地產股。相反要推出這樣的一次性政策，反映出樓市已下跌不少，對於地產行業而言更有負面感覺。

近期地產股表現平平，李偉傑認為本地地產股始終息率不低，個別穩健及穩定派息地產股仍可作收息之用，他推薦新地(00016)以及信置(00083)，指兩隻股份穩定派息之餘同時現金充足，其中新地即使買樓表現受大市所累，旗下商場租金收入為其提供穩定盈利，持貨者可繼續持有作收息之用，未持貨者可於100天線約75.6元附近入手。

減P削弱業績，惟滙控高息誘人股價難跌

至於銀行股方面，李偉傑指雖然減P措施或削弱銀行股息差，但普遍銀行股息率優厚，尤其滙控(00005)至今仍達8厘至9厘，帶動股價強勢攀高，預計業績轉弱亦未改市場部署，除非滙控上出現重大落差。

新地股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

滙控股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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