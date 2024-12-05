美團插逾4%穿160元關，宣布核心本地商業架構調整

美團(03690)高管再有人事變動，股價現跌4.4%，報157.9元，盤中暫低見157元。以現價計，該股暫連跌6日，累計跌幅10.4%。該股成交約3548萬股，涉資56.69億元。

合併三個研發平台為「業務研發平台」，孫致鑷成負責人

內媒報道，昨日(4日)美團核心本地商業板塊發布內部郵件，宣布新一輪組織架構調整。郵件顯示，核心本地商業下到家研發平台、到店研發平台、美團平台技術部整合升級為「業務研發平台」，任命孫致鑷為業務研發平台負責人，向核心本地商業CEO王莆中報告。

業務研發平台下，原有到家研發平台、到店研發平台的各業務技術團隊不變，各部門主管向孫致鑷報告。原有業務平台系統團隊不變，支撐業務研發公共能力建設，各部門主管向孫致鑷報告。

內部人士指整合有利支撐業務發展

內媒《澎湃新聞》引述接近美團的消息人士，指今年2月美團打通到家、到店核心業務後持續升級組織架構，此次調整後，技術研發將更好地支撐業務發展，進一步強化本地商業板塊協同效應。

今年4月，美團CEO王興發布內部郵件，宣布先前整合的美團平台、到店事業群、到家事業群和基礎研發平台將合併成為「核心本地商業」板塊，王莆中出任核心本地商業CEO。

撰文：經濟通採訪組

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