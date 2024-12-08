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一周部署 | 中經會傳將召開，毛戈平勢登新股凍資王

08/12/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國失業率稍增支持減息預期

 

　　美國經歷10月颶風與波音工人罷工衝擊後，數據顯示11月美國非農就業恢復新增22.7萬人，超乎市場預期，不過失業率則從4.1%增至4.2%，料為美聯儲放心減息提供理據。目前期貨利率市場反映美聯儲減息25個基點的可能性增加至逾九成，美股標指、納指周五（6日）續創新高。

 

中經會或為神州經濟前景定調

 

　　內地即將於下周三（11日）召開為期兩天的中央經濟工作會議，這次會議將規劃2024年的經濟發展目標，以及貨幣和財政政策方向，但具體的經濟增長目標和政策細節或需等到明年3月的兩會才會公布。去年的中經會提到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，反映中國政府開始正視經濟問題，當時被視為利好訊號，然而在官方定調今年第一季度「小陽春」後，就鮮再提到「三重壓力」這個說法了。

 

　　回到正題，市場關注會議會否釋放更多提振內需的財政政策，例如對低收入群體的直接支持，然而中經會更著重宏觀政策框架而非實際政策工具，就算有甚麼招數也得等到美國候任總統特朗普上台再作定奪，投資者不宜過度期待。

 

歐央領銜央行周

 

　　本周資本市場將迎來「央行周」，多個主要經濟體將公布最新議息決定，包括歐元區、加拿大和瑞士等。歐洲央行預計將再次減息25基點，這可能成為美聯儲未來減息的參考。然而，展望明年，美國候任總統特朗普上台後的關稅政策或令歐元區的通脹前景更為複雜。歐盟內部多國政局動盪也為歐央政策增添不確定性，減息的節奏和力度難以預測。

 

毛戈平完成招股將上市

 

　　國產高端美妝品牌毛戈平（MAOGEPING）歷經磨難，終於成功登陸港股市場，據報孖展認購規模超過1700億元，有望成為今年的新股「凍資王」。但由於散戶抽新熱情高漲，該股基石投資者比例不足，欠缺穩價能力。至於基本面，毛戈平品牌的市場流量高度依賴於創始人毛戈平個人的影響力，一旦出現口碑風險，銷售可能迅速下滑。此外，毛戈平產品定價偏高且使用門檻較高，其定位更適合專業人士而非大眾市場，這限制了其規模化發展的空間。在國貨美妝行業競爭日益激烈的環境下，毛戈平需要尋找新的盈利增長點，以鞏固其市場地位，以及其岌岌可危的市值基礎。

 

法國政局陷混亂

 

　　法國政壇再現大地震，總理巴尼耶領導的政府在極右翼和左翼勢力的聯手反對下被推翻，是該國62年來首次出現政府倒台的情形。市場相信事態發展不至於導致法國爆發債務危機，但事件對歐盟的後續影響依然不容忽視。法國現屆政府整頓財政秩序面臨空前阻力，若其後續無法通過預算，赤字必將繼續擴大，加上持續的政治不穩定可能導致投資者對法國的信心危機，在歐央持續降息的背景下，法國亂局無疑將進一步拖累歐元表現。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 | 中經會傳將召開，毛戈平勢登新股凍資王

 

一周部署 |

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

曾啟邦：觀望美國非農數據 恒指轉勢如何判斷？

 

 

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