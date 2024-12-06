OPEC+再推遲增產，大摩上調油價預測，三桶油已屆吸納時？

在需求疲弱和供應過剩情況下，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)一如預期決定再度推遲增產計劃，但未見刺激國際油價上升，紐約期油昨日(5日)收報每桶68.3美元，跌0.24美元或0.35%；倫敦布蘭特期油收報每桶72.09美元，跌0.22美元或0.3%。雖然有分析指油價會繼續受制需求疲軟，以及候任美國總統特朗普加徵關稅等政策，但大摩隨即因應OPEC+的決定上調明年下半年布油價格預測，而「三桶油」近日股價走勢也有所改善，今日(6日)亦齊齊上升，或已到吸納之時。

（Shutterstock）

OPEC+因需求疲弱供應增加 推遲增產計劃至明年4月

OPEC+昨日開會後表示，由於需求疲弱，以及聯盟以外的產油國產量增加，將增產計劃推遲至明年4月，比原來計劃推遲3個月。另明年4月開始，沙特阿拉伯及俄羅斯等8個成員國的額外自願每日減產220萬桶將逐步解除，解除行動持續18個月，於2026年9月完成，比原定全面解除減產時間推遲1年，路透推算屆時將每月增產13萬8千桶。今次已是OPEC+第三度推遲增產計劃，增產行動最初計劃於10月開始。

OPEC+石油產量佔全球總量約一半，自2022年以來採取一系列措施支持油市，每日減產586萬桶，相當於全球需求約5.7%。除了OPEC+集體每日減產200萬桶之外，沙特阿拉伯等8個成員國去年兩度實施自願減產，加大減產力度，以穩定油市。

分析：OPEC+決定屬正面消息 惟需求疲軟油價偏向下行

Westwood控股集團實體資產總裁Greg Reid表示，OPEC+的決定對市場來說是正面消息，因為這表明OPEC+在管理供需平衡方面遵守紀律，而不是試圖將更多供應推回市場。凱投宏觀首席氣候和大宗商品經濟學家David Oxley於報告中指，該決定為OPEC+爭取到一些時間，然而，全球石油需求疲軟，意味著3個月後OPEC+很容易就會回到類似的境地。油價基本面依然疲軟，價格風險偏於下行。

瑞穗證券能源期貨執行董事Robert Yawger表示，OPEC+似乎想將增產時間點推遲至「中國需求增長走出經濟沼澤地，並為未來全球原油需求增長提供動力」之時，「這是個艱難的要求，可能得花一段時間，但卻似乎是這局面的前進之道。」富瑞分析師認為，OPEC+的決定強化其觀點，即該組織將繼續推遲增加供應，直到石油市場能夠消化為止。而該更新後的供應增長計劃讓2025年過剩的供應量減少70萬桶/日，但持續意味2025年平均供應量將增加70萬桶/日。根據富瑞的供需模型，2025年市場無法吸收任何增加的供應量，除非伊朗出口大幅減少。

瑞典北歐斯安銀行(SEB)首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop稱，自6月以來，OPEC+一直在談論增產，但仍在推遲，這意味未來幾年油價不會有上行空間。石油市場現在將把焦點轉移到美國當選總統特朗普的行動上，他可能會對伊朗實施新的制裁，對亞洲國家加徵關稅，並承諾結束烏克蘭戰爭。在2017至2021年擔任美國總統期間，特朗普曾多次因高油價抨擊OPEC+，並要求沙特如果希望美國支持其對抗宿敵伊朗，就增加石油供應。

大摩：供應過剩規模小於預估 上調明年下半年布油價格預測

值得一提，摩根士丹利分析師隨即將2025年第三季和第四季的布蘭特原油價格預測分別由每桶68美元和66美元，上調至70美元，維持第一季和第二季預測分別為72美元及70美元。大摩表示，OPEC+推遲增產計劃意味2025年產量配額將每日減少約80萬桶/日，明年第四季每日將減少130萬桶，再加上履約情況改善以及伊朗產量小幅下降，明年全球原油供應過剩規模預計每日為30萬桶，而此前預測為70萬桶。大摩指，供應仍然過剩，預示油價疲軟，但過剩規模小於之前的預估。

而自7月初以來油價已跌了約18%，因交易員不再關注中東動盪局勢，而是將注意力轉向中國經濟放緩。花旗和摩通預測，即使OPEC+繼續限制產量，原油價格明年仍將繼續跌至60美元。

何啟俊：油價明年料略有反彈 首選中海油17.5元可吸

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，油組推遲增產令供應不會進一步增加，屬利好消息，短期料對油價有支持。雖然市場預期明年原油需求偏弱，但近期已見中國經濟有改善，料對需求有正面作用，且仍未反映於油價之上。另方面，油價表現疲弱亦因受制於強美元，強美元應仍會維持一段時間，但特朗普在加徵關稅的同時，相信亦會推出財政政策，並提高債務上限，加上隨著息口向下，強美元料難以持續，預期現處於低位的油價明年會有些反彈。

何啟俊又指，撇除油價影響，「三桶油」都具有「中特估」的特質，相信「中特估」仍會是明年投資者追捧的主題之一，趁其股價現時於低位整固確可考慮吸納。至於應揀買哪一隻，其實它們股價走勢都差不多，惟中海油(00883)上游業務遠多於中石油(00857)及中石化(00386)，更有利捕捉油價明年的區間反彈，但隨著港股已於萬九點取得頗強支持，中海油未必有很大回落空間，於17.5元已可吸納，中石油也可於5.6元買入，中石化則不建議吸納。

中海油今日升0.45%收報17.72元，成交15.47億元；中石油升0.35%報5.79元，成交7.8億元；中石化升1.17%報4.31元，成交5.15億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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