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建銀國際料明年恒指先低後高，波動區間18000至23000點

06/12/2024

　　建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利在網上記者會上指出，預測明年全年港股「先低後高」，恒指波動區間上升至介乎18000至23000點；國企指數波動區間介乎6500至8000點，科指介乎4000至5200點。

 

建銀國際料明年恒指先低後高，波動區間18000至23000點

（資料圖片）

 

薦10股份，科技股佔半

 

　　他指出，港股流動性指標續改善，雖明年熊、牛市切換繼續走向深入可能性大，但會結束連續4年下跌。至於「先低後高」，趙文利認為，市場會於首季受美國新政府政策衝擊，同時未及迎接內地刺激政策出台。該行建議投資者於上半年「先防禦，後進攻」，行業配置輪動依次為高股息；受益財政政策的消費及製造業；高Beta系數板塊（非銀金融、地產、科技成長股），其明年十大薦股分別為騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)、瑞聲科技(02018)、小米(01810)、中國太保(02601)、吉利汽車(00175)、中國神華(01088)、中聯重科(01157)、康方生物(09926)。

 

　　他續指出，因近期美元強勢，導致其他市場資金流出加劇，未來隨中國市場及港股風險回報料進一步改善，更多歐、美長線資金料逐步回流。

 

明年內地經濟料升5%，待推財政政策

 

　　至於該行料明年內地經濟料升5%。趙文利認為，不必對市場過於悲觀，由於後續其他財政政策策劃中，需適時機推出，潛在刺激包括提高明年赤字上限，設立穩定地產專案基金等，且今年12月中央經濟工作會議及明年3月「兩會」為重要的政策調整窗口。對香港而言，他預期明年內地對港政策力度加強，另若中國經濟再好轉，肯定利好香港市場基本面。

 

　　美聯儲局減息方面，他料於12月至明年上半年尚有0.5至0.75厘減息空間，其中明年上半年會減息兩次，每季一次，分別為0.25厘，然後暫停。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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