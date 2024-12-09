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DeSPAC | 港股次宗deSPAC未成事，Vision Deal併趣丸失效

09/12/2024

DeSPAC | 港股次宗deSPAC未成事，Vision Deal併趣丸失效

 

　　今年10月SPAC公司匯德收購(07841)與東南亞電商解決方案平台Synagistics合併，並改以獅騰控股(02562)掛牌，成為香港首宗DeSPAC併購案例。然而有可能是第二宗港股DeSPAC併購案例的Vision Deal(07827)，在籌備併購計劃一年後宣布交易失敗。

 

　　Vision Deal表示，與內地最大移動語音社交網絡平台趣丸集團協議的最後截止日期屆滿，由於併購交易若干條件未能於經延長最後截止日期前達成，且Vision Deal、目標公司及目標合併附屬公司並無就進一步延長經延長最後截止日期達成協議，故業務合併協議將終止，因此特殊目的收購公司併購交易（包括PIPE投資、股份轉讓及合併）將不會進行，而通函亦不會寄發予特殊目的收購公司股東。

 

　　Vision Deal董事會認為，交割業務合併協議項下擬進行交易之最後截止日期已失效，此將令Vision Deal有能力就潛在的新特殊目的收購公司併購交易物色新的特殊目的收購公司併購目標。

 

　　不同於匯德收購只花了四個月便完成deSPAC，Vision Deal花了一年仍然未成事，原因可能和後者與內地企業併購的監管因素有關。此前有報道指，趣丸集團要取道SPAC來港掛牌，亦需要獲得中證監的境外上市備案審批。

 

　　Vision Deal與趣丸集團於去年12月宣布就特殊目的收購公司併購交易簽訂協議，將進行業務合併，並於聯交所上市，因為過了半年期限仍未完成交易，因此原有上市申請宣告在6月14日失效。將繼承Vision Deal上市地位的趣丸最新已於6月27日重新提交上市申請，Vision Deal當時則維持早前承諾，要於SPAC上市日期起計30個月內，即2024年12月9日完成特殊目的收購公司併購交易。

 

撰文：經濟通市場組

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