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基建債券 | 認購額178.5億首未足額，發言人:受減息步伐影響

09/12/2024

基建債券 | 認購不足涉178.5億元，發言人:受減息步伐影響

　　政府發行的基礎建設零售債券(04286)已截止認購，政府發言人表示，從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約178.5億元，低於200億元的目標發行額，認購人數約12.8萬，配發結果將於12月13日公布。發言人強調，數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。

 

　　對於是次基建零售債券認購不足額，政府發言人認為，綜合市場反映，最近股市活動如新股上市相對活躍，市場普遍認為未來減息步伐或有所減緩，對市民投資決定有影響。當局發債旨在為市民提供穩健、有穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展，認為是次發行已達到以上政策目的。

 

基建債機構投資者超額認購3至4倍

 

　　另外，政府本月初發行的基建機構債券，投標金額為發行額的約3至4.5倍，反映政府債券仍受市場歡迎，投資者肯定本地綠色、基建及債市發展，以及對香港長遠發展的信心。

 

港銀紛表示平均認購金額高於去年零售綠債

 

　　不過，多間銀行表示客戶平均認購金額高於去年零售綠債，滙豐表示，透過該行認購的投資者，有75%比往年零售綠債或iBond認購金額增加；中銀香港(02388)則指出，是次客戶平均認購金額高於去年綠債，相信客戶會長期持有基建債收息。渣打亦表示，客戶認購新一批基礎零售債券的反應正面，客戶平均認購金額較去年推出的零售綠債有所增加，當中超過60%客戶經電子通路遞交認購申請。招商永隆指客戶平均認購金額為15萬元，較去年綠債升逾50%；東亞(00023)表示，客戶認購金額較去年綠色債券及今年初機管局零售債券有雙倍增長。

 

撰文：經濟通採訪組

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