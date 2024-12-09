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受惠國策再炒復甦預期，航空股獲券商唱好齊破頂，惟高追要小心

09/12/2024

　　聯合國世界旅遊組織發表報告指，全球旅遊業已恢復到疫情前98%水平，預計今年年底實現全面復甦，另日前國務院常務會議通過民用航空法修訂草案，促進行業高質量發展，並提到要不斷優化全球航線網絡布局。內地三大航空股獲券商唱好，今日(9日)股價飆約7%至9%，齊齊破頂。其實，上月中受內地擴大免簽國家範圍等多項利好措施刺激，航空股早已落鑊熱炒，至上星期才略為調整，今日又再高飛，惟現價不止遠離所有移動平均線，更遠離10月恒指升至23000點時的高位，看來未宜貿然追入。

 

受惠國策再炒復甦預期，航空股獲券商唱好齊破頂，惟高追要小心

（Shutterstock）

 

世旅組織：全球旅遊業料年底全面復甦　國務院：不斷優化全球航線網絡布局

 

　　聯合國世界旅遊組織發布《世界旅遊業晴雨表》報告指，2024年前九個月，約有11億遊客進行了國際旅行，全球旅遊業恢復到疫情前98%的水平。儘管面臨着經濟、地緣政治和氣候挑戰，旅遊業依然展現了強大韌性，預計將在今年年底實現全面復甦。


　　此外，近日國務院總理李強主持召開國務院常務會議，會議討論並原則通過《中華人民共和國民用航空法(修訂草案)》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指，持續提升民航服務品質，挖掘國內市場潛力，實施好相關重大投資項目，強化科技支撐，促進民航高質量發展。堅持開放合作，不斷優化全球航線網絡布局，促進國際經貿往來和人文交流。

 

國產大飛機C919三天接連上新3條航線　通航點增至10城市

 

　　另近日據《界面新聞》報道，自12月3日起三天來，國產大飛機C919航線「每日上新」，東航(00670)、南航(01055)共宣布三條新運營航線的開通。東航稱，12月3日上午，由東航最新引進的第九架C919執飛MU5421「上海虹橋-重慶」航班，搭載159名旅客順利飛抵重慶江北國際機場。12月4日，東航再次宣布，當天東航C919國產大飛機又添「上海虹橋-武漢天河」這一新航線。武漢也成為繼上海、成都、北京等地後，東航C919商業通航的第8座城市。12月5日，南航也上新C919航線。南航C919飛機將於12月11日首飛廣州-海口航線，自12月16日起，定期執飛海口-廣州「南航快線」航班。

 

　　細分來看，截至目前，東航C919通航點覆蓋上海、成都、北京、西安、廣州、太原、武漢、重慶8座城市；南航C919通航點包括上海、廣州、杭州、成都、海口5座城市；國航(00753)C919通航點共有北京、上海、杭州3座城市。剔除三家航空公司重複的航點，目前C919累計通航點達到10座城市。

 

中金：行業景氣復甦可期　板塊明年有望迎補償式增長

 

　　中金發表研報指，2024年至今，航空航天科技板塊業績受需求影響逐步築底。在宏觀環境快速變化的背景下，行業仍具備較強的需求剛性和長期確定性，伴隨「十四五」收官及行業擾動因素淡化，行業景氣復甦可期，低基數下板塊有望於2025年迎來補償式增長。

 

　　光大證券則指，2024年以來，國內航線需求維持復甦態勢，海外航線需求復甦強勁，前三季度中國國航RPK(收入客公里)同比增長34%，較2019年同期增長22%，其中國內航線RPK同比增長13%，國際航線RPK同比增長168%，RPK水平遠超2019年同期；第三季單季公司RPK同比增長21%，較2019年同期增長29%。

 

摩通：行業受惠多項有利因素　升國航南航目標價及評級

 

　　摩通表示，在多項有利因素推動下，對內地和香港的航空業看法更為樂觀。展望燃油成本放緩是一個重要的利好因素，因為它減輕了航空公司其中一個主要開支壓力，從而支持利潤改善。由於航空公司可因應強勁的需求完善定價策略，預期市場供應緊縮將有助改善收益管理。在特朗普2.0關稅制度和跨境電子商務激增的推動下，預期將進一步刺激提前出貨需求，尤其是航空貨運市場。此外，內地擴大免簽證入境計劃的策略性措施，旨在刺激入境旅遊及商務旅遊，從而重振航空公司的客運量。

 

　　摩通將國航目標價由5.1元升至5.9元，南航目標價由4.2元升至4.6元，評級均由「中性」升至「增持」。另將國泰(00293)目標價由10元升至12元，評級同為「增持」。

 

黃德几：股價已反映行業復甦預期　現價估值偏高不宜追入

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，現時投資者正尋找不受中美博弈影響股份，既要基本面及行業前景向好，股價相對資產淨值又最好有折讓，其中中資航空股正受惠市場對疫情後行業復甦的預期，包括預期會繼續加開新航線，尤其內地正不斷擴大免簽國家範圍，最近更納入日本，航空公司料會加開更多遠距離航線，在樂觀預期下，航空股估值可略為上調。不過，其股價已遠高於10月時高位，估值已偏高，其中國航雖然國際航線較多，最受惠政策，但現價已足以反映市場預期，不宜再追入，而因股價實在過高，也很難建議買入價。

 

　　國航今日升9.15%收報5.37元，南航升6.84%報4.22元，東航升7%報2.75元。國泰則升0.31%收報9.74元。

 

受惠國策再炒復甦預期，航空股獲券商唱好齊破頂，惟高追要小心

 

受惠國策再炒復甦預期，航空股獲券商唱好齊破頂，惟高追要小心

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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