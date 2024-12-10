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一品雞煲火鍋在美申請上市，料集資最多9360萬元

10/12/2024

一品雞煲火鍋在美申請上市，料集資最多9360萬元

 

　　本港著名連鎖雞煲店「一品雞煲火鍋」(The Great Restaurant Development Holdings Limited)決定在美國納斯達克交易所上市，股票代號為「HPOT」，計劃發售200萬股，發行價介於4美元至6美元，預計集資800萬至1200萬美元(約6240萬至9360萬港元)，市值估計約為1.03億美元(約8.03億港元)。

 

　　根據美國證券交易委員會的文件，所發售的200萬股中，160萬股為新股，40萬股為創辦人羅兆明及朱德華旗下公司的舊股。若成功上市，兩位創辦人將各持有45.15%的股權，約930萬股。


　　過去兩年，一品雞煲共派息4次，合計514.13萬美元。集團計劃在上市前再派發120萬美元股息，意味羅兆明和朱德華合共將獲得634.13萬美元(約4946萬港元)股息。

 

一品雞煲火鍋在港經營7家連鎖餐廳

 

　　據報一品雞煲於去年9月15日在美國證交會遞表申請上市。集團為香港一家中式連鎖餐廳，以「一品雞煲火鍋」為品牌，專營各式特色雞煲；截至招股書刊發日期，經營7家連鎖餐廳，其中3家位於新界、3家位於九龍，以及1家位於香港島。

 

　　招股書顯示，截至今年6月底，集團盈利為44.09萬美元，較去年下跌73.87%；收入為833.5萬美元，下降18.08%。至於今次集資將用於拓展分店及網絡、建設新食品廠房、訓練中心、提升品牌知名度及一般營運等。

 

　　根據官方網站指出，一品雞煲火鍋首間餐廳於2011年6月在荃灣眾安街開幕，現時在全港營運7間分店。該集團曾於2019年及2020年在港申請上市，但未能成功，現轉戰美國上市。

 

撰文：經濟通採訪組

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