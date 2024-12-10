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港股 | 恒指曾升逾600點午後倒跌，券商、內房集體急回

10/12/2024

港股 | 恒指曾升逾600點午後倒跌，券商、內房集體急回

 

　　上日內地召開中央政治局會議後釋出多項利好消息，提及要「穩著樓市股市」，亦表明要更加積極的財政政策和「適度寬鬆」貨幣政策。政策憧憬再次來臨但數據並未支持，內地最新公布上月進口總值按年跌3.9%，大為遜於預期的增0.3%。

 

　　恒指今早高開655點以全日暫時最高位開市，隨後一路回吐，午後更轉升為跌，現報報20413，跌不足1點，主板成交近1937億元。國企指數報7341，跌18點或0.3%。恒生科技指數報4623，跌33點或0.7%。

 

　　昨日受「穩住股市」預期抽升的券商股全面回吐，港交所(00388)亦由今早升逾5%轉跌；港交所(00388)跌0.4%，報310.4元；中信証券(06030)跌5.5%，報23.15元；中金(03908)跌4.3%，報14.54元；招商證券(06099)跌7.3%，報16.66元；中國信達(01359)跌5%，報1.33元。

 

　　內房股一同升後倒跌；龍湖(00960)跌2.8%，報11.6元；融創中國(01918)跌7.3%，報2.68元；萬科企業(02202)跌4.6%，報6.67元；中海外(00688)跌2.7%，報13.82元；潤地(01109)跌2%，報24.15元。

 

撰文：經濟通市場組

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