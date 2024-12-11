港股 | 中經會 | 港股政策市資金點部署？大戶掃貨愈買愈低散戶未宜接貨

據傳中經會或已於今日召開，中港股市即市表現被視為政策風向儀。繼上日（10日）高開後回吐倒跌，今日在觀望氣氛下，恒生指數早段曾升過百點，但盤中獲利盤連續第二日浮現，恒指到中午收市升幅全銷，到午後科技、內險、本地地產捱沽，恒指跌幅擴大，午後最多要跌超過200點。最終恒指收報20155，跌156點或0.8%。

（Shutterstock圖片）

中國高層官員召開中經會前，先以政治局會議打頭陣，預告將加大寬鬆力度，力保股市樓市，振奮市場。但上日恒指觸及21000後引發急劇回吐，兩日內由高位累計回吐近1000點。回吐幅看似劇烈，但周一(9日)抽升548點，至今仍保留當日數百點升幅，反映利好並未殆盡。

大戶今日入市積極，料撈底情緒進一步升溫

資金面數據顯示亦並未完全悲觀：據《經濟通HV2報價系統》顯示，上日大回吐下的大戶主動買沽比率為48比52，而散戶主動買沽比率則為46比54；到今日繼續回吐行情期間，大戶主動買沽比率為60比40，而散戶主動買沽比率則為51比49，大戶主動買率比周一升市期間更見積極。

今日大戶主動買率積極。（經濟通HV2報價系統截圖）

兩日的資金流向可以看到，大戶入市情緒比散戶穩定，甚至趨向樂觀，反映資金或有可能繼續提前部署政策市。所謂「大戶愈買愈低」，初步預計恒指明早大部分時間仍會受壓，但如同今日一樣，有可能資金繼續候低入手部署，故料盤中跌至10天線（約19813）後有較大可能會出現支持，等待消息公布後便有機會反彈向上。

內險股吐，AI及SaaS股午後急飆

今日有關國策概念的股份普遍見回吐或表現平淡，其中內險股跌勢頗大；中國平安(02318)跌2.2%，報47元；國壽(02628)跌1.9%，報15.4元；新華保險(01336)跌3.3%，報25.3元。其餘內銀、券商及內需等變化不大；建行(00939)跌0.3%，報6.23元；中信証券(06030)跌0.7%，報22.9元；農夫山泉(09633)升1.5%，報36.45元；海底撈(06862)升2.2%，報16.96元。

個別科技股續見集資需求，商湯(00020)繼6月以來再次宣布配股，折讓約6%淨籌27.87億元，集資額較上次配股淨籌20億元擴大，股價全日表現爭持，最終微跌1.3%，報1.58元。另外無人駕駛概念股速騰聚創(02498)同樣折讓8%配股淨籌約2.7億元，股價全日只跌2%，報29.55元。

個別AI及SaaS概念午後有熱錢湧入；匯量科技(01860)升21.1%，報10.58元；創新奇智(02121)升11.7%，報6.99元；易鑫集團(02858)升17.9%，報0.99元；獅騰控股(02562)升9.9%，報46.15元。

撰文：經濟通通訊社市場組

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