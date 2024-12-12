滙控 | 擬推改革削減成本，股價再創17年新高，聖誕鐘真係要買滙豐？

據報滙控(00005)會繼續重組全球業務，並正研究推出改革計劃，以削減至少30億美元成本，花旗預計集團將於全年業績中量化重組相關費用和成本節省，給予目標價89.8元。滙控股價連日於高位徘徊，今日(12日)也以全日高位74.9元收市，繼續創2007年12月以來新高。多年前每逢年底都會出現「聖誕鐘買滙豐」一說，今年或可應驗，除因業務重組、節省成本等惹憧憬外，滙控不斷回購股份，股息率逾8厘之餘，去年又已恢復派季息，一年或能派4次息。若想吸納博財息兼收，應如何部署？

（Shutterstock）

據報滙控續重組全球業務 目標削減至少30億美元成本

據《彭博》報道，在新任行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的領導下，滙豐控股繼續重組全球業務，並研究可能削減至少30億美元成本的改革計劃。報道引述消息指，該行上周告訴各經理，重組要到2025年6月才能完成，成本節約總額仍在研究中，但高管們希望能削減至少30億美元開支。報道指，滙控今年費用支出預計約326億美元，若要達到削減成本的目標，意味着該行的費用支出將減少約10%。

今年10月，滙控宣布簡化組織架構為四大業務，分別為香港、英國、企業及機構理財與國際財富管理、卓越理財業務。較早前該行宣布完成階段重組，滙控形容，今次重組將令集團成為更簡單、更有活力及敏捷的組織，又指所有變動將於明年1月1日生效，並會在明年2月的全年業績發布上公布進一步最新消息。艾橋智當時指，重組經過「深思熟慮的公平衡量」，並指新架構將確保集團能更好地專注於具有明顯競爭優勢和最大發展機會的業務，有助集團為客戶提供一流的產品和卓越的服務，他又感謝即將離任員工的貢獻。

花旗：將於全年業績量化重組相關費用 予目標價89.8元

花旗發表最新研報指，滙控確認他們將在全年業績中量化與當前重組相關的費用和成本節省，市場預期已經模型化到2025年約6億美元的遣散費，若節省成本的投資回收期小於12個月，則遣散費還會更高，該行認為2025年的下行風險有限，隨著成本節約的詳細說明，2026年以後可能存在上行風險，該行也看到市場預期收入的上升空間，予目標價89.8元及「買入」評級。

該行表示，在美聯儲長期利率較高的支撐下，預測2025年銀行業務淨利息收入為416億美元，而市場普遍預期為408億美元，管理層也確認，預期財管業務近期將繼續跑贏早前的指引；相信2025年及2026年可實現14至16%有形股本回報率(RoTE)的目標，2024財年的業績可能會推動市場盈利預測升級和重估。

另富瑞早前發表的研報指，市場對港銀明年的主要焦點範圍大致不變，仍然聚焦在利率正常化及香港房地產。對於香港及新加坡銀行，中長期而言，海外擴張將會是增長及提供盈利能力的主要動力。而最新的《巴塞爾協定》實施對資金為正面，提高對更積極回報的需求。該行繼續看好國際性銀行包括滙控及渣打(02888)，之後為新加坡銀行多過港銀。另外，料最優惠利率將在明年首季回落至5%，對資產質素維持審慎。

昨共斥1.42億元回購逾190萬股 自10月尾已回購1.71億股

此外，滙控公布，昨日(11日)於英國及香港市場合共回購190.49萬股，共涉資1.42億港元。滙控在香港聯交所回購86.64萬股，每股價格介乎74.2至74.6元，每股加權平均價約74.4142元，涉資約6447.25萬元。與此同時，滙控於英國回購103.8479萬股，每股介乎7.504至7.572英鎊，加權平均價為7.5331英鎊，涉資約782.3萬英鎊。自10月30日開始回購以來，滙控已回購合共約1.71億股普通股，總代價約15.72億美元。

另方面，香港上海滙豐銀行與世界銀行集團旗下國際金融公司(IFC)宣布簽署一項風險分擔融資協議，目標為支援新興市場銀行加強貿易融資能力。根據協議，IFC與滙豐將平均分擔總額達10億美元的貿易相關資產組合風險，這些資產由新興市場的銀行持有，覆蓋非洲、亞洲、拉丁美洲及中東等20個國家和地區。滙豐環球貿易方案部亞太區聯席主管高雅德(Aditya Gahlaut)表示，貿易融資是推動全球經濟發展的重要力量。透過與IFC合作，可以將貿易融資引向最需要的領域，協助新興市場創造就業機會和推動經濟發展。縮窄貿易融資缺口，改善資金流通渠道，對亞洲同全球供應鏈的可持續發展至關重要。

黃偉豪：盈利穩定疊加息高回購 可分注吸納中長線持有

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，滙控股價今年以來一直強勢，相信除因盈利穩定外，也與派高息、回購等有關，不論是否因「聖誕鐘買滙豐」一說都可吼，不過因其股價累積升幅已很大，短期水位有限，宜中長線持有收息，並要分開兩三注買，現價可先買一注，回至72.5元可買第二注。至於渣打，近期股價表現同樣強勢，業績比滙控更好，比滙控更好炒，但派息不及滙控，股息率低，不適合中長線收息。

滙控今日升0.67%收報74.9元，成交8.01億元。其他本地銀行股普遍變動不大，渣打升0.2%報98.05元，中銀香港(02388)升0.2%報25.3元，恒生(00011)跌0.26%報95.95元，東亞(00023)升0.31%報9.81元，大新銀行(02356)升1.86%報7.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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