渣打：若內地財政刺激政策來得更早更大，明年恒指或上試24500點

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，恒生指數自9月強勁反彈以來，已退守至20000點左右，即該行的基本情境預測底部水平。短期內對中國股市估值進一步修復要保持耐性，特朗普在明年1月20日就職後或釋放更多關稅訊息，恒指或於20000至22500點之間波動，直至更清楚掌握明年3月兩會潛在公布的財政刺激措施。

渣打北亞區投資總監鄭子豐（左）及渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖（右）

明年恒指或上試24500點

他續指，若內地直接財政刺激措施來得更早或更大幅度，將抵銷特朗普的政策威脅，恒指或回升至22500至24500點。如果刺激政策或企業盈利前景持績不明朗，企業再投資國內市場信心未穩，大市或下試該行的悲觀情境區間18000至20000點。

鄭子豐表示，相對看好內地A股多於H股，並指內地A股值得長期持有，對於內地政策的敏感度較H股為高，而國際投資者一直以來在內地A股的比重非常之低。

料下周美國減息25個基點，明年再減75個基點

對於美國減息，他預料，美聯儲下周減息25個基點，明年再減75個基點，未來12個月美國經濟保持增長機會率達85%。

渣打財富方案首席投資辦公室表示，未來12個月標指500指數目標預測為6650點，納斯達克100指數目標預測為25400點，日經平均指數目標預測為42600點，印度Nifty 50指數目標預測為26700點。

續看好優質高股息非銀行國企H股，超配美股

鄭子豐表示，特朗普整體政策重點是「美國優先」和促進經濟增長，因此建議超配環球股票，尤其是美股，而美國中小型股及地區銀行股屬吸引機會型投資，同時繼續看好美國科技、通訊服務及大型銀行股。

看好優質高股息非銀行國企H股，超配美股

對於中港股市，鄭子豐指出，由於政策偏向寬鬆，繼續看好優質高股息非銀行國企H股，並趁非必需消費品、通訊和科技股回調時加大部署，這些行業有望受惠於潛在財政刺激。與香港離岸股票相比，較看好在岸A股，它們對國內政策更加敏感，並且較少受到全球資金流動的影響。

黃金一年目標價升至每盎司2900美元

他指出，隨著經濟增長周期延長和現金收益率下降，環球股票和黃金預計將跑贏現金，而美國10年期國債收益率或回落至4-4.25厘，發達市場高收益債券料跑贏，提供鎖定吸引收益機會。

他續指，主要央行料繼續增持黃金儲備，加上美國債務或觸發避險需求，黃金12個月目標價升至每盎司2900美元。

撰文：經濟通採訪組

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