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759阿信屋 | 阿信屋母企CEC國際半年蝕2865萬元，稱市面吉舖多擬提減租

17/12/2024

759阿信屋 | 阿信屋母企CEC國際半年蝕2865萬元，稱市面吉舖多擬提減租

 

　　阿信屋母企CEC國際控股(00759)公布，截至10月31日止中期虧損約2865萬元，去年同期純利約33萬元，每股虧損4.3仙，不派中期股息。

 

　　該集團指，營業收入約7億元，跌6.5%，毛利約2.75億元，跌8.8%，因主要經營開支租金受限於合約期約束，未能作出即時調整，加上物流、電力以及各項成本持續高企而拖累虧損。於期內關閉5間分店，並另覓舖位新開9間分店。於10月31日，該集團經營169間分店，淨增加4間，經營分店總建築面積降至32.4萬平方呎，平均每店面積降至1917平方呎。

 

阿信屋節假日銷售差過平日，市民減少晚間消費

 

　　CEC國際指，目前本港零售市道正籠罩眾多不明朗因素，零售業界正經歷著前所未有的困難。管理層坦然未能預料市道何時出現復甦，並預期現今的市場狀況將有機會維持一段頗長的時間，將繼續採取穩健務實的策略，實施開源節流措施。其又表示，由於目前零售市道轉差，商舖租金確實有所調整，並出現較多的空置舖位。管理層將審視租約即將到期的分店，與業主磋商續約安排，目標能跟隨市場實況調整續約後之新租金水平，同時管理層將會關閉若干績效欠佳的分店，以改善零售業務的整體盈利能力。

 

　　CEC國際又表示，根據營運數據顯示，節假日比平日的銷售，錄得更為顯著跌幅，若按時段分析，晚上8時後的消費更大幅減少。管理層認為，市民節假日離港旅遊活動依然非常活躍，且消費模式轉變，夜生活仍然遠未能恢復昔日水平，市民明顯減少晚間消費活動。

 

撰文：經濟通市場組

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