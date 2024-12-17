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港交所落實下調港股最低上落價位，首階段明年年中實施

17/12/2024

　　港交所(00388)今天（17日）就建議下調香港證券市場股票最低上落價位發表諮詢總結。經仔細考慮市場人士的回應意見後，港交所決定分兩階段將適用證券的最低上落價位下調50%至60%，從而降低整體交易成本及提升流動性，為確保市場有充足時間作準備，第一階段將於2025年年中實施；在檢討第一階段的實施情況後，第二階段預計於2026年年中推出，而股份交收費用結構、買賣盤輸入限價及單一股票期權莊家的責任亦將調整。

 

港交所落實下調港股最低上落價位，首階段明年年中實施

（資料圖片）

 

建議獲大多數回應人士表示支持

 

　　港交所表示，接獲110份來自廣泛界別市場參與者的非重複回應意見。諮詢建議分兩階段下調股票、房地產投資信託基金（REIT）及其他適用證券（不包括交易所買賣產品（ETP）、債券、交易所買賣期權（ETO）及結構性產品）的最低上落價位獲大多數回應人士表示支持，而支持建議的回應亦代表了現貨市場的大多數成交額。

 

港交所：降低市場整體交易成本

 

　　在第一階段，價格範圍10元至20元的原有最低上落價位為0.020元，新的最低上落價位為0.010元，降幅達50%；而價格範圍20元至50元的原有最低上落價位為0.050元，新的最低上落價位為0.020元，降幅達60%。在第二階段，價格範圍0.5元至10元的原有最低上落價位為0.010元，新的最低上落價位為0.005元，降幅達50%。

 

　　港交所集團副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，港交所致力透過推出不同的市場微結構提升措施，以增加香港市場的活力及流動性。今次很高興能在下調最低上落價位的改革路上邁出重要的一步，降低市場整體交易成本，也提升價格發現流程效率。

 

證券及期貨專業總會：認同港交所下調最低上落價位的兩階段方案

 

　　對於港交所發表下調股票最低上落價位的諮詢總結，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，該會在其文件中表達了對港交所建議的廣泛支持，特別是在下調最低上落價位的兩階段方案中，該會表示認同。這表明該會認為這些調整將有助於提升市場的流動性、降低交易成本，並改善市場的整體效率。港交所的諮詢總結強調了市場對這些變革的正面反應，尤其是在第一階段的實施中獲得了多數支持。

 

總會主張維持單一價位表模式

 

　　陳志華指出，該會在文件中不贊成採用多價位表模式，認為這將增加市場的複雜性和運營成本，並可能引發不必要的市場混亂。該會主張應維持單一價位表模式，以確保市場運作的簡單和透明。這一立場在港交所的諮詢總結中也得到了廣泛支持，約80%的回應者主張維持單一價位表模式，這反映了業界的普遍共識。

 

　　他提到，該會認為下調最低上落價位可能對市場流動性和系統設施造成的潛在影響需要被充分考量。港交所也計劃在第一階段的實施後進行市場影響的觀察和評估，以確保這些變革不會對市場流動性造成負面影響，並在此基礎上決定是否進行第二階段的推行。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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