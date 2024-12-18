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恒指 | 大新料明年本港經濟增長2.8%，恒指上半年或上試23100點

18/12/2024

　　大新金融集團發表2025年經濟及市場展望，預料中美貿易關係或再趨緊張、內地經濟前景仍未明朗、加上本港內需有不少挑戰，預料明年本港經濟增長2.8%，而恒生指數上半年或可上試23100點。

 

大新料明年本港經濟增長2.8%，恒指上半年或上試23100點

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒（吳仲賢攝）

 

　　大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港整體經濟繼續面臨不少挑戰，港人北上消費及訪港內地客消費模式轉變，影響本港零售業發展，而深圳恢復「一簽多行」簽注對推動零售業及吸引過夜旅客作用或有限。考慮到本地需求未見改善，而且出口也面對不少壓力，集團估計本港明年經濟增長2.8%。

 

料明年本港樓價升幅低於5%

 

　　溫嘉煒表示，本港最優惠利率跟隨美國開始下調，按揭利率也隨之回落，加上政府放寬住宅投資物業按揭成數，有助樓價回穩及成交回升，但一手住宅潛在供應持續增加，或限制二手樓價反彈空間，預料明年全年樓價升幅或低於5%。

 

　　他表示，預期明年美國或減息3次，每次減息幅度為0.25厘，料上述減息由明年3月開始，亦料明年本港最優惠利率或回落至加息周期前水平，而本港拆息明年或回落至3%左右水平。

 

恒指明年上半年或上試23100點

 

　　至於投資市場，他認為，主要央行減息前景不確定，加上地緣政局緊張，美國對華政策不明朗或增加港股波動性，預期恒指暫時在17000點有一定支持，若穩經濟及樓市措施令經濟增長回穩，並有效地推動企業盈利前景，或有助恒指上半年再度上試23100點，而高股息率、內需消費及國策支持相關板塊前景或較正面。

 

料明年內地經濟增長4.4%

 

　　他續指，內地罕見地推出廣泛的金融及貨幣措施，加上中央經濟工作會議表明要穩住樓市及股市，亦將提高財政赤字目標及大力提振消費，反映內地穩定經濟和房地產市場的決心。至於措施能否真正有成效，仍需一段時間觀察。集團預期明年內地經濟增長4.4%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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