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美股 | 聯儲局鷹派降息，道指瀉千點，創半世紀最長連跌紀錄

19/12/2024

美股 | 聯儲局鷹派降息，道指瀉千點，創半世紀最長連跌紀錄

 

　　美國聯儲局周三（18日）宣布減息0.25厘，但主席鮑威爾在記者會上，就未來利率走勢發出鷹派信息。美股交投情緒受打壓，三大指數收市報跌。道指大跌逾1100點，且連跌10個交易日，創1974年以來最長連跌紀錄。

 

　　道指跌1123.03點，或2.58%，報42326.87點；標普500指數跌178.45點，或2.95%，跌破6000點，報5872.16點，創下2001年來聯儲局決策日最大跌幅；納指跌716.37點，或3.56%，報19392.69點。

 

　　以小型股為主的羅素2000指數下跌4.4%，為2022年6月以來最大跌幅。以科技股為主的納斯達克100指數下跌3.6%，為五個月來最大跌幅。

 

　　鮑威爾暗示未來一年只會降息兩次，他表示，「貨幣政策立場的限制性明顯削弱，有鑒於此，以後在考慮進一步的利率調整時，我們可以更加謹慎從事。」市場人士形容，鮑威爾為「披著鴿派外衣的鷹派」。

 

美元觸及兩年高位

 

　　美元觸及兩年高位，美匯指數漲1.08%，報108.08，盤中一度漲至108.26。英國、日本、挪威和瑞典央行將於周四（19日）舉行貨幣政策會議。美元兌日圓漲0.6%，至154.39，此前周二曾下跌0.5%，創本月最大跌幅。英鎊兌美元跌0.6%，至1.2631。

 

　　聯儲局會議之後，歐元受到衝擊，兌美元跌0.7%，至1.042。澳元兌美元下跌1.1%，至0.6266，紐元兌美元跌1.2%，至0.5684。加元延續財政部長辭職以來的跌勢，美元兌加元漲0.6%，至1.4389。

 

　　紐約期金跌2.01%，報每盎司2607.73美元。紐約期油跌0.24%，報每桶69.48美元；布蘭特期油跌0.42%，報每桶72.88美元。

 

撰文：經濟通國金組

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