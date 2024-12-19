「超購王」草姬首掛，郭致因：擬以直播帶貨拓跨境電商業務，與TVB商討合作

今年新股「超購王」，由藝人郭晉安、其胞姊郭致因等創辦的保健品及美容與護膚品供應商草姬集團(02593)今日掛牌，多位知名藝人包括王祖藍、岑麗香等亦有到場支持。草姬集團全日收市報4.14元，較招股價3.75元高出10.4%，成交5806萬股，涉資2.68億元。以每手800股計，不計手續費，每手賺312元。

（柳英傑攝）

投放更多資源於跨境電商平台，與TVB商討合作

草姬集團創辦人兼行政總裁郭致因致辭時表示，草姬扎根香港超過20年，為多元化保健品、美容護膚品供應商，集團採用多渠道銷售模式，專注開發、銷售及賣營銷自有品牌產品。集團今天能夠在港股主板上市為公司歷史上的里程碑，也是新的起點，未來將以此為契機，務實創新，開拓進取，以持續穩定良好的業績，去回饋社會各界及的投資者。

至於未來銷售部署方面，郭致因表示，集團將在跨境電商平台投放更多資源，部署於12月假期準備一至兩場直播，並透露將與內地網紅合作直播帶貨，亦會聯絡電視廣播(TVB)(00511)商討有關合作。

「一簽多行」等措施助帶動集團銷量

草姬集團創辦人兼行政總裁郭致因（左）、非執行董事郭晉安（右）



郭致因又指，相信明年集團的盈利情況會較今年好，配合港府推出「一簽多行」等旅遊措施，旅客逐漸回港，光臨門市的客戶亦會增多，帶動集團銷量。

身兼集團非執行董事的郭晉安為草姬的「生招牌」，郭晉安表示，未來將會逐步減少娛樂圈的工作，投放更多時間於集團，主要工作為集團定期商討銷售策略。

公開發售超購約6083倍，成今年「超購王」

草姬集團公布，香港公開發售部分超額認購約6082.63倍，超越晶科電子(02551)超購近5677倍的紀錄，暫成今年「超購王」，並成歷來第二大「超購王」，僅次於毛記葵涌(01716)在2018年上市時超購6288倍的成績，然而草姬集團仍決定於下限3.75元定價，股份於今日上午9時掛牌買賣。

多位藝人包括王祖藍、岑麗香等到場支持（柳英傑攝）

一手分配率3%

該集團指，香港公開發售部分獲約5.58萬人申請，觸發回補機制，最終股份數目約1666.72萬股，佔發售股份的50%，認購一手800股的1.24萬人申請中，僅372人獲配股份，分配比率3%，需認購100萬股，即1250手方穩獲一手，分配比率0.08%，而乙組分配比率均為0.07%，「頂頭槌飛」為166.64萬股，共有6132人申請，每人獲分配800股，以及其中2926人獲額外分配800股。該集團指，國際配售部分超額認購約0.79倍，而招股集資約1.25億元。

撰文：經濟通通訊社採訪組

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