  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

「超購王」草姬首掛，郭致因：擬以直播帶貨拓跨境電商業務，與TVB商討合作

19/12/2024

　　今年新股「超購王」，由藝人郭晉安、其胞姊郭致因等創辦的保健品及美容與護膚品供應商草姬集團(02593)今日掛牌，多位知名藝人包括王祖藍、岑麗香等亦有到場支持。草姬集團全日收市報4.14元，較招股價3.75元高出10.4%，成交5806萬股，涉資2.68億元。以每手800股計，不計手續費，每手賺312元。

 

「超購王」草姬首掛，郭致因：擬以直播帶貨拓跨境電商業務，與TVB商討合作

（柳英傑攝）

 

投放更多資源於跨境電商平台，與TVB商討合作

 

　　草姬集團創辦人兼行政總裁郭致因致辭時表示，草姬扎根香港超過20年，為多元化保健品、美容護膚品供應商，集團採用多渠道銷售模式，專注開發、銷售及賣營銷自有品牌產品。集團今天能夠在港股主板上市為公司歷史上的里程碑，也是新的起點，未來將以此為契機，務實創新，開拓進取，以持續穩定良好的業績，去回饋社會各界及的投資者。

 

　　至於未來銷售部署方面，郭致因表示，集團將在跨境電商平台投放更多資源，部署於12月假期準備一至兩場直播，並透露將與內地網紅合作直播帶貨，亦會聯絡電視廣播(TVB)(00511)商討有關合作。

 

「一簽多行」等措施助帶動集團銷量

 

「超購王」草姬首掛，郭致因：擬以直播帶貨拓跨境電商業務，與TVB商討合作

草姬集團創辦人兼行政總裁郭致因（左）、非執行董事郭晉安（右）

 

　　郭致因又指，相信明年集團的盈利情況會較今年好，配合港府推出「一簽多行」等旅遊措施，旅客逐漸回港，光臨門市的客戶亦會增多，帶動集團銷量。

 

　　身兼集團非執行董事的郭晉安為草姬的「生招牌」，郭晉安表示，未來將會逐步減少娛樂圈的工作，投放更多時間於集團，主要工作為集團定期商討銷售策略。

 

公開發售超購約6083倍，成今年「超購王」

 

　　草姬集團公布，香港公開發售部分超額認購約6082.63倍，超越晶科電子(02551)超購近5677倍的紀錄，暫成今年「超購王」，並成歷來第二大「超購王」，僅次於毛記葵涌(01716)在2018年上市時超購6288倍的成績，然而草姬集團仍決定於下限3.75元定價，股份於今日上午9時掛牌買賣。

 

「超購王」草姬首掛，郭致因：擬以直播帶貨拓跨境電商業務，與TVB商討合作

「超購王」草姬首掛，郭致因：擬以直播帶貨拓跨境電商業務，與TVB商討合作

多位藝人包括王祖藍、岑麗香等到場支持（柳英傑攝）

 

一手分配率3%

 

　　該集團指，香港公開發售部分獲約5.58萬人申請，觸發回補機制，最終股份數目約1666.72萬股，佔發售股份的50%，認購一手800股的1.24萬人申請中，僅372人獲配股份，分配比率3%，需認購100萬股，即1250手方穩獲一手，分配比率0.08%，而乙組分配比率均為0.07%，「頂頭槌飛」為166.64萬股，共有6132人申請，每人獲分配800股，以及其中2926人獲額外分配800股。該集團指，國際配售部分超額認購約0.79倍，而招股集資約1.25億元。

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

137.400

異動股

06118

奧星生命科技

0.550

異動股

00700

騰訊控股

426.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,840.26
    +498.02 (+1.176%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,930.85
    +63.77 (+1.087%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,572.60
    +199.83 (+1.031%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升425.312
變動率︰+3.014%
較港股︰-0.26%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.191
變動率︰+2.869%
較港股︰+1.99%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.881
變動率︰+1.867%
較港股︰+0.85%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.683
變動率︰-3.159%
較港股︰-5.32%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升19.800
變動率︰+2.804%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升26.360
變動率︰+1.190%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌99.510
變動率︰-1.475%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌82.280
變動率︰-2.408%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.830
變動率︰+5.896%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升134.210
變動率︰+3.757%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升134.700
變動率︰+3.076%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌421.060
變動率︰-3.464%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/12/2024 04:14 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/12/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/12/2024 04:14 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.400
  • 06118 奧星生命科技
  • 0.550
  • 00700 騰訊控股
  • 426.400
  • 00314 思派健康
  • 5.440
  • 01759 中油潔能控股
  • 0.570
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.220
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.370
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 74.650
  • 目標︰$85.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.200
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 33.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 426.400
  • 03896 金山雲
  • 4.690
  • 00941 中國移動
  • 75.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.100
  • 00388 香港交易所
  • 296.000
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 7.540
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 01119 創夢天地
  • 2.650
  • 目標︰$2.78
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 1.980
即時重點新聞

20/12/2024 16:59  《盤後部署》大市無方向恒指微跌，阿里雲業務潛力大宜趁低吸納

20/12/2024 17:34  《本港樓市》南豐奪東涌東站一期項目，許謙讓：看好鐵路沿線項目

20/12/2024 18:11  國泰(293)︰11月載客量按年升23%，料下半年業績理想

20/12/2024 18:40  長和旗下Wind Tre出售意大利鐵塔業務被指涉嫌逃稅

20/12/2024 16:35  《本港經濟》11月整體通脹率維持1.4%，低於市場預期

20/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３２億元，買騰訊沽盈富基金

20/12/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】大和降煤氣及港華至持有，瑞銀升萬科目標惟仍唱淡

20/12/2024 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，隔夜拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片） 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR續穩，中國持美債逾15年低，專家發言納管理新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股迎考驗，史上最大「三巫日」今夜來襲新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei全新摺疊旗艦手機Mate X6快將在港發售 nova13系列手機及FreeBuds Pro 4耳機同場推出
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

立會爆「拉布」？政壇中人：「選舉近了！」 1
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

以革卦及大壯卦前瞻2025（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

藤田真央鋼琴演奏會：以耳朵感受「溫暖快樂天才」指尖流淌的如詩深邃琴音
人氣文章

Art & Living

December Art Map：麥烽攝影展、巴黎聖母院體驗展、水墨藝術節、斯特林‧魯比個展
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

像掛飾一樣被用完即棄！聖誕過後即被飛，是對方送上最後的仁慈嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
煲藥還是免煎顆粒？中醫詳解煎藥與服藥宜忌 | 煎藥技巧與注意事項
人氣文章
農藥殘留蔬果排行榜：部分蔬果含超過50種農藥！3招教你安全食用蔬果
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/12/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2024 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪20/12/2024
專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處