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一周部署 | 美股破頂行情遇挑戰，資本市場收爐過聖誕

22/12/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美通脹數據支持美股止跌

 

　　美股無休止的破頂行情最近終於遇到挑戰，VIX恐慌指數大幅攀升，道瓊斯指數一度連跌十天，創數十年來的記錄。周五（20日）市場還迎來史上最大規模的「三巫日」，約有6.5萬億美元的期權合約到期，然而在通脹數據的支持下，道指當日曾飆873點，高見43216點，最終維持超過1%的漲幅。美股和港股的經濟互動性已經越來越低，美股未來即使觸發再多暴跌行情，料只會影響市場情緒而不影響港股基本面，但要留意人民幣匯率持續貶值引發外資外流，不過短期而言，預計隨著年末季節性結匯及聖誕假期臨近，人民幣壓力會逐步緩和。

 

　　美聯儲首選通脹指標──核心PCE物價指數在11月按年增長2.8%，低於預期，至於按月則升0.1%，亦較10月的0.3%升幅顯著回落。市場憧憬最新數據可能有助於美聯儲考慮減息。

 

美國臨時撥款法案風波

 

　　美國國會一度否決由特朗普及其核心盟友馬斯克支持的臨時撥款法案，部分聯邦機構面臨停擺風險，而經進一步修正的法案最終在兩院獲通過。原本的法案已獲得兩黨領袖和眾議院議長約翰遜的共識，然而特朗普和馬斯克臨時介入，並推動一份修正版的臨時撥款法案，結果新版法案因民主黨和部分共和黨議員反對而被否決。特朗普提出的爭議點在於要求取消債務上限或把上限延長至2029年，而馬斯克則批評目前的支出計劃充滿浪費性支出，並向提反對票的共和黨議員施壓，至於反對者則認為特朗普一方是在趁火打劫。最終版本的臨時撥款法案把政府撥款延長至明年3月14日、為遭遇颶風等災害的州提供1000億美元重建資金、補助農民100億美元、並延續將於年底到期的農業和糧食援助計劃，但未應特朗普要求提高債務上限。

 

日央議息記錄

 

　　日本央行決定不進一步加息，把政策利率維持在0.25%左右。行長植田和男在記者會上表示，進一步加息需要更多有力數據支持，例如薪金漲幅。筆者曾提到，日本小企業未來是否還有更多加薪的空間存在爭議，日央行即將公布的議息記錄，可能揭示主流委員如何逼退鷹派官員的加息主張。不過隨著環球寬鬆步伐放緩的預期，日央的政策空間逐漸擴大，也有助於穩定日圓匯率，為日本經濟提供更多緩衝。

 

聖誕節假期多國休市

 

　　聖誕將至，主流資本市場將於本周休市兩至三天。各國通常避免在此期間公布重大經濟數據，而金融機構的交易活動也進入淡季，不少投資機構員工提前休假準備跨年。這段時間的市場波動性通常較低，投資者可以關注節後市場是否會因資金回流出現新一輪走勢變化。

 

地方「遠洋捕撈」亂象驚動中央

 

　　內地十四屆全國人大常委會第十三次會議於21日至25日在北京舉行，重點包括首次提請審議民營經濟促進法草案。地方政府近年面對重大財政缺口，年近歲末更是財政最緊張時期，地方機關官員「遠洋捕撈」異地企業事件頻發，打擊民企經營信心，甚至驚動最高層級官媒。《人民日報》此前發評論，稱「遠洋捕撈式違規執法的黑手必須斬斷」；此外，中央經濟工作會議亦曾提到，要部署開展規範涉企執法專項行動，要維護民營企業、民營企業家合法權益，著力為各類經營主體營造安全穩定的發展環境。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

譚朗蔚：恒指上望此水平 兩類資產暫不宜沾手

 

 

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