電動車 | 寧德時代：擬發行H股香港上市

寧德時代(深:300750)昨日（26日）公告，為進一步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，公司擬發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。早前消息指，寧德時代考慮香港上市，籌集至少50億美元，有可能最早在明年上半年進行IPO。

寧德時代於12月26日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，審議通過公司擬發行H股股票並在香港聯交所上市的相關議案。同時，公司聘請致同（香港）會計師事務所為公司發行境外上市外資股（H股）並在香港聯交所主板上市的審計機構。

根據相關規定，公司本次發行並上市尚需提交公司股東大會審議，在符合相關要求和條件下進行，並需取得中國證監會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等相關政府機構、監管機構備案、批准和核准。

同時，公司提醒，截至目前，除本次董事會審議通過的相關議案外，其他關於本次發行並上市的具體細節尚未最終確定。本次發行並上市能否通過審議、備案和審核程序並最終實施具有重大不確定性。公司將依據法律法規相關規定，根據本次發行並上市的後續進展情況及時履行信披義務。

財報顯示，今年前三季度，寧德時代總營業收入為2590.45億元人民幣，同比下降12.09%，歸母淨利潤為360.01億元人民幣，同比增長15.59%。

撰文：經濟通中國組

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