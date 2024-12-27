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港股 | 午市前瞻 | 藥明康德出售敏感業務避制裁？ 專家警告風險未消

27/12/2024

　　美股節後偏穩，港股方面盡管內需股捱沽，惟多隻內地科技股早段跑出，帶動恒生指數半日抹平跌幅，報20121，升23點或0.1%，盤中高見20184點，創近半個月新高。半日主板成交超過856億元。恒生中國企業指數報7316，升12點或0.2%。恒生科技指數報4561，升54點或1.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德出售敏感業務避制裁？ 專家警告風險未消

（Shutterstock圖片）

 

郭家耀：恒指將維持窄幅上落，惟利好訊號明顯

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，因臨近假期資金入市謹慎，恒指將繼續維持窄幅上落局面。外圍方面，美債債息維持高位，對港股市場氣氛有部分影響，但港股整體局面尙算不錯。他指出，從近幾個交易日來看，不斷有題材獲資金熱炒，例如晶片股、雲概念、收息股等。另外，恒指維持在兩萬點上方，風險胃納提高，這些都是利好訊號。但假期前突破20300高位的可能性不大，短線預測在兩萬點附近徘徊，以穩中向好為主。

 

藥明系避制裁，惟難打消市場憂慮

 

　　藥明康德(02359)(滬:603259)公布，兩間間接全資子公司作為WuXi ATU（藥明生基）實體，與美國股權投資基金Altaris於本周二(24日)簽署《股權購買協議》，藥明生基將所持美國運營主體WuXi Advanced Therapies全部股權及英國運營主體Oxford Genetics全部股權出售予Altaris，預計明年上半年完成交割。

 

　　藥明康德剝離敏感業務，今日股價下跌，早盤低見53.4元，跌4%。郭家耀表示，股價下跌的主因還是出於地緣政治。生物科技向來是中美角力的焦點，現距離特朗普上台還有不到一個月，中美關係或面臨更加嚴峻的局面。他坦言，雖然藥明康德剝離了關於人類基因的敏感業務，但「欲加之罪何患無辭」，藥明三寶的前景仍不明朗。他直言，生物科技相關的板塊已經是被很多投資者遺忘的板塊。生物科技的投資標準無關公司業務收益，主要取決於外部風險的確定性。

 

　　藥明康德的公告指，在今年首11個月，Advanced Therapies及Oxford Genetics合計營業收入約9.8億元人民幣，佔該集團最近一個會計年度經審計營業收入的2.4%。郭家耀指出，藥明康德出售了英美運營主體，在外圍政策尚未明晰的背景下，投資者憂慮藥明系的業務將局限在內地，影響了投資者的想象空間。因此，即使藥明康德出售業務將獲得特殊收益，股價亦沒有強烈反映。

 

　　此前，美國參眾兩院曾經提出《生物安全法案》，制裁矛頭指向具中資背景的藥明系，盡管有關法案未被列入明年的美國國防授權法案，今年內無通過之可能。但郭家耀指出，是此未披露作價，不排除公司管理層在外部風險增多，公司價值進一步大降前先行套現。雖然《生物安全法案》的真正實施的期限未定，但始終存在風險，這也將大大影響公司開展業務合作，公司新增訂單數量或有限，因此選擇現在賣出敏感業務。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德出售敏感業務避制裁？ 專家警告風險未消

藥明康德股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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