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一周部署 | 三隻新股同日掛牌爭妍，環球股市步入元旦假期

29/12/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

步入新年全球股市放假

 

　　隨著新年的到來，港股下周將迎來一天半的假期，恒指預計在周一至周二（30日-31日）於19920至20100點區間震盪，元旦後將繼續展開新一年的行情。環球主要股市方面，日本股市將休市三天，歐洲股市放假一天半至兩天，而A股和美股僅在周三元旦日休市一天，節後市場活躍度預計逐步恢復。

 

三股同日上市

 

　　周一港股將迎來三家新股同日掛牌，頗為罕見。其中，訊飛醫療科技(02506)為內地知名科企科大訊飛(深:002230)的子公司，專注AI醫療領域；英諾賽科(02577)則是一家主攻氮化鎵技術的半導體公司，雖然尚未盈利，或具技術潛力；健康之路(02587)作為國內數字健康醫療服務平台，雖然不是行業龍頭，但勝在有百度參股。未來背靠百度的流量入口，業務發展可以期待。在暗盤交易中，健康之路表現最為亮眼，較招股價7.8元上漲超過兩成。

 

內地12月製造業景氣數據

 

　　內地即將公布12月的官方製造業和服務業PMI，市場預期分別為50.3和50.4，僅略高於榮枯線，顯示經濟增長勢頭仍然疲弱。自9月推出一系列經濟刺激政策後，內地進入政策觀察期，並未有更多工具出台。若此次數據低於預期，可能進一步推動當局採取更為積極的貨幣和財政政策，以支持經濟復甦，以及應對美國候任總統特朗普的貿易政策。

 

AI概念炒作

 

　　三星和蘋果兩大手機廠商將AI模型整合進手機，內地科技企業也積極跟進，AI概念股成為市場熱炒對象。聯想(00992)憑藉嵌入抖音豆包AI的消息股價大漲；小米(01810)據報正在開發自家AI模型，股價同步上升；中興(00763)雖澄清未參與相關項目，但亦曾享受一波短期漲幅。在市場缺乏大方向的情況下，AI概念料將成為短期資金追捧的主要主題。

 

中國國債收益率走勢

 

　　內地當局對金融機構作「溫馨提醒」不要炒作債市後，市場傳出中國明年將發行3萬億元的特別國債，一度擾動債市，但在上周五收益率恢復下行。中國國債市場自11月下旬以來快速升溫，10年期國債收益率一度跌穿1.7厘，反映中國投資者在資產荒下追逐高息資產，同時，多隻高紅利ETF近日吸資明顯，部分與香港高息股掛鈎的ETF更出現淨值偏離10%以上的情況。內地當局擔心國債「泡沫」可能破裂，收益率快速上升，導致購買大量國債的金融機構遭受重大損失，發生硅谷銀行式的危機；而另一方面，機構瘋搶國債也在某程度上被視為看空中國經濟，官方通過不同發聲管道明示暗示，中國不會像日本一樣陷入流動性陷阱。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

曾永堅：恒指年結企穩兩萬點有冇難度？AI概念股不容錯過？

 

 

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