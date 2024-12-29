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港股 | 蕭猷華：恒指春節前可挑戰21500點

29/12/2024

　　《套期保值》恒生指數上星期在兩天半市下，上升370點，重上20000點關口。總結2024年，恒指結束連續四年跌勢，全年最低為1月的14794點，最高為10月的23241點，波幅有8447點，全年有3000點進帳。回看9月24日，中央公布史無前例的救市組合拳，即穩樓市股市、提振資本市場、刺激消費內需、發行特別國債、化解地方政府債務等政策措施，上證綜合指數由9月23日（即公布救市組合拳前）的2748點升至上周五（12月27日）的3400點，升幅23%；同期，恒指則由18247點升至20090點，升幅10%，恒指明顯相對A股落後。

 

　　展望後市，A股、港股仍是政策市，預期春節前很大機會降存款準備金或減息。外圍方面，風險是美國利率變化，以及特朗普與中國的關係和貿易政策。目前來看，美國經濟表現堅挺，通脹未見有回落趨勢，聯儲局主席鮑威爾早前亦表明，未來降息步伐會謹慎。預期美元偏強，人民幣走弱，對港股構成一點壓力。

 

港股 | 蕭猷華：恒指春節前可挑戰21500點

中央料會在春節前降準，恒指勢能受惠。(Shutterstock)

 

　　誠然，內地春節前很大機會降存款準備金，和公布更多刺激政策具體細節，恒指的波幅區間勢向上移，春節前有機會挑戰21500點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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