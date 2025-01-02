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澳門 | 賭收疫後首現倒退濠賭股受壓，大行仍叫買可以點揀？

02/01/2025

　　澳門12月賭收按年跌2%至182億澳門元，差過預期，且為疫情後全面通關以來首次下跌，按月亦跌1.3%，濠賭股股價今日(2日)普遍受壓。不過，大行仍預料澳門今年賭收按年升5%至8%，薦買銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)等，再加上農曆新年臨近，其股價亦已調整不少，或可趁機吸納。

 

澳門賭收疫後首現倒退濠賭股受壓，大行仍叫買可以點揀？

（銀河娛樂旗下澳門銀河網頁截圖）

 

澳門12月賭收跌2%通關後首見　全年增24%勝政府預期

 

　　澳門博監局公布，2024年12月澳門博彩毛收入182.02億澳門元，按月跌1.3%，按年亦跌2%，為澳門疫情後全面通關以來，首次錄得賭收按年下跌，也低於市場預期的按年增長2%。綜合全年12個月，澳門賭收2267.8億澳門元，按年增長23.9%。

 

　　與2019年前比較，澳門2024年賭收相當於恢復至疫情前的78%。澳門上月慶祝回歸25周年，國家主席習近平到訪當地主持澳門政府換屆典禮，令當地提高保安水平，市場早料會影響訪客到訪意欲。而澳門政府於去年11月的財政預算案中，預料2024年全年賭收約2160億澳門元，最終表現仍勝政府預期。澳門時任行政長官賀一誠當時稱，2025年賭收必然達到2400億澳門元，且算是較保守的預測。以2400億澳門元預測計，相當於月均賭收200億澳門元。


　　另外，澳門治安警公布，在除夕及元旦期間(即2024年12月30日至2025年1月1日)，澳門各口岸累計錄得逾192.8萬人次出入境。當中，入境旅客錄32.5萬人次，出境旅客錄33.1萬人次。單計元旦日，澳門各口岸出入境總人次錄66.3萬，入境旅客錄10.9萬人次。

 

摩通料澳門今年賭收按年增5%　首選銀娛予目標價48元

 

　　摩通發表研報指，澳門12月博彩收入(GGR)按年下跌2%至182億澳門元，較疫情前恢復近80%，惟仍然低於市場共識增長2至3%。該行預計，澳門12月的中場博彩收入達到疫情前的110%，而VIP收入僅恢復至23%，略低於近期水平。惟澳門2024年第四季博彩收入按年增加6%，按季增3%至574億元澳門元，為過去20季的最高紀錄，達到疫情前的80%。按業務類別看，中場博彩收入按季增4%，按年增6%，達到歷史新高，而VIP收入則持平，仍維持在24%的疫情前水平。

 

　　摩通預測2025年GGR將按年增長5%。另外，儘管消費和宏觀經濟面臨挑戰，但澳門經濟意外地保持穩定，訪客量穩固回升，由第三季回復到疫前水平的93%升至97%，基礎博彩收入也恢復至疫前水平的90至95%。該行首選銀河娛樂，給予目標價48元，再到美高梅中國(02282)、永利澳門(01128)、金沙中國，分別予目標價14元、7.7元、24元，上述皆予「增持」評級；澳博(00880)評級「中性」，新濠國際(00200)評級「減持」，目標價分別為3元及4.5元。

 

高盛料澳門今年賭收按年升8%　看好金沙銀娛

 
　　高盛則指，澳門上月博彩毛收按年跌2%，為2019年疫前水平80%，符合該行及市場預期。上月最後兩周日均博彩毛收6.03億澳門元，高於上月首14天的5.71億澳門元。中場博彩毛收仍穩定地維持疫前水平的1.1倍。

 

　　另外，國家主席習近平上月視察澳門期間，提出澳門推動經濟多元，並更好與廣東省協調發展橫琴及與大灣區融合。高盛指出，雖未如部分市場預期般宣布額外旅遊政策放寬，惟維持預期今年澳門博彩毛收按年升8%，基於通脹及競爭帶來的成本拖累減少，更多增量收入增長將轉化為EBITDA，料今年行業EBITDA升11%。


　　高盛繼續推薦金沙中國，預測倫敦人逐步完成翻新後博彩毛收市佔將改善，以及預期年中恢復派息。另銀娛估值更吸引，雖然市場預期銀娛為金沙市佔恢復的最大受害者，但情況不一定出現，銀娛多項產品及推廣強化其於高端市場的競爭力。

 

澳門五家博企向員工發獎金津貼等　金沙3月加薪

 

澳門 | 賭收疫後首現倒退濠賭股受壓，大行仍叫買可以點揀？

澳門（資料圖片）

 

　　值得一提，繼銀娛宣布將於本月22日發放酌情花紅後，餘下五家澳門博彩企業陸續宣布發放酌情獎金、特別津貼或花紅，全部相當於一個月薪酬。據《濠博新聞》報道，金沙中國公布任職滿一年或以上的合資格非管理層員工，將於本月27日獲發放相等於一個月薪酬的績效獎金；管理層員工的績效獎金，則根據績效獎金計劃的公司業績和員工績效評分計算。另金沙中國員工薪酬調升於今年3月1日起生效，稅前月薪不超過1.6萬澳門元的合資格全職員工，將獲加薪3.8%至5%；稅前月薪超過1.6萬澳門元的合資格全職員工，將獲加薪2.5%。


　　永利澳門則將於本月21日向永利澳門及永利皇宮的合資格團隊成員發放相等於一個月薪酬的特別津貼；新濠博亞娛樂亦將於農曆新年前向所有合資格澳門和香港非管理層同事發放一個月酌情獎金；美高梅宣布向合資格的團隊成員發放相當於一個月薪酬的非經常性花紅，並將於2025年農曆新年前後發放；澳博旗下澳娛綜合亦會向員工發放特別酌情獎金。

 

林家亨：料今年賭收平穩兼春節臨近　銀娛可小注分段吸納

 

澳門 | 賭收疫後首現倒退濠賭股受壓，大行仍叫買可以點揀？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，澳門今年賭收會傾向平穩，本來很多人都預期在疫情後的2024年會有很大復甦，結果復甦力度沒預期強勁，但上月賭收也只跌2%，今年應有機會重新醞釀升幅，尤其是中國工業利潤率已開始再見增長，應可帶動大灣區今年再現復甦勢頭。

 

　　林家亨續指，銀娛股價於12月10日升穿保歷加通道頂線，經過3個星期現已回落至底線，而農曆新年亦快到，相信會有些炒作，現時可分階段小注吸納，料向下空間不會太大，但不宜大手買入，始終此前年結有粉飾窗櫥效應，很多資金已於12月31日率先買貨，令港股站於保歷加通道中軸線之上，與同期美股連跌多日的向下走勢背馳。金沙同樣每逢升穿保歷加通道頂線近22.8元就要食胡，回至底線才可買入。

 

　　濠賭股股價今日普遍向下，銀娛跌2.42%收報32.2元，金沙跌3.35%報20.2元，永利澳門跌0.93%報5.34元，新濠跌2.02%報4.37元，澳博跌1.49%報2.65元，惟美高梅倒升1.41%報10.08元。

 

澳門賭收疫後首現倒退濠賭股受壓，大行仍叫買可以點揀？

 

澳門賭收疫後首現倒退濠賭股受壓，大行仍叫買可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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