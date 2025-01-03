短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？

油價及金價踏入新一年齊造好，市場預期石油短期需求回升，油價隔晚升約2%，金價則受避險需求支持，升逾1%。「三桶油」及金礦股今日(3日)普遍上升。金價去年全年急升27%，創下2010年以來最大漲幅，華爾街大行繼續看好今年金價走勢，金礦股會跟隨上升？另邊廂，油價去年跌約3%，連跌兩年，今年繼續不被看好，「三桶油」應如何部署？

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美國10月石油產量創新高 市場對中國經濟和燃料需求轉趨樂觀

市場對2025年的石油供應擔憂情緒依然存在，但短期需求回升推動油價向上。美國能源信息署(EIA)最新公布數據顯示，10月份美國石油產量增加每日25.9萬桶，達每日1346萬桶的歷史新高，原因是需求激增，達到疫情以來最強勁水平。EIA表示，明年產量將升至每日1352萬桶的新高。另EIA數據顯示，上周美國原油庫存減少118萬桶，是連續第六周下降，惟減幅低於市場預期的275萬桶。

此外，中國國家主席習近平新年致辭中承諾促進經濟增長，投資者對中國經濟和燃料需求的復甦轉持樂觀看法。隔晚紐約期油升2.09%，報每桶73.23美元；布蘭特期油升1.82%，報每桶76.00美元。

分析師：全球央行買金及地緣政治不確定 黃金續成首選避險資產

國際金價則延續去年升勢，紐約期金昨升1.19%，報每盎司2672.67美元。現貨金價上揚1.37%，每盎司高見2660.45美元。價格上升反映歐美貨幣寬鬆政策，以及地緣政治風險加劇等多種因素推動。



Kotak Securities分析師Kaynat Chainwala在最新的報告中表示，儘管美國聯儲局對減息持謹慎態度，但全球各央行的持續買盤和地緣政治的不確定性，預期將讓黃金繼續成為備受關注的首選避險資產。Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada指，年初的修正或盤整，可能會為黃金再次大漲奠定基礎，金價達到每盎司3000美元的目標是有可能的。

FT調查：今年金價料再升7% 最高預測達3000美元



華爾街分析師普遍預計金價將在2025年進一步上漲，儘管在2024年大漲27%之後，上漲步伐可能會放緩。根據接受英國《金融時報》調查的銀行和冶煉商的平均預測，到今年年底，金價預計將攀升至每盎司2795美元左右，這比目前的水平高出約7%。預計黃金將繼續受益於全球央行購金活動，因自2022年俄烏戰爭爆發，美國對俄羅斯實施制裁後，各國央行逐漸減少對美元的集中度。而美聯儲降息、對特朗普領導下美國政府債務水平不斷上升的擔憂，以及中東和俄烏衝突，預計也將推高金價。

受訪機構中最樂觀的預測來自高盛，該行預計到2025年底，金價將達到3000美元，支撐因素包括央行需求和美聯儲降息預期。最悲觀的預測來自巴克萊和麥格理，它們均預計到今年年底，金價將跌至2500美元左右，較當前水平下跌約4%。按麥格理的基本情境預測，金價會面對來自強美元的壓力，但受到實體黃金購買活動及官方需求穩定所支撐。



Heraeus Precious Metals全球交易主管Henrik Marx則料今年金價可升見2950美元再創新高，他指特朗普第二任期料支持金價。當特朗普宣布增加舉債，導致美元轉弱及通脹升溫時，通常利好金價。世界黃金協會(WGC)料今年金價續升，但升幅按年收窄。

分析：供應過剩兼需求恐驟降 油價今年或跌穿50美元

（資料圖片）

至於今年油價表現，近日有市場分析認為會遭遇熊市，更有估計可能每桶跌穿50美元，看淡油價主因為原油供應過剩。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在去年底決定將增產計劃推遲至2025年4月，雖可能抑制供應增長，但國際能源署(IEA)預測，即使OPEC+在2025年保持現時產量水平，每天仍有95萬桶供應過剩。減產若在4月起解除，盈餘或增至每日140萬桶。



美國加徵關稅風險亦可能帶動其他產油國增加出口。石油價格報告機構OPIS的全球能源分析主管Tom Kloza認為，2025年原油價格崩盤的風險遠大於價格飆升風險，美國建議的關稅或在短期內抬高原油基準，但隨着企業適應相關影響，加拿大、墨西哥可能被迫更積極推動出口，從而導致油價下跌。而普遍關稅或會阻礙美國及國外的GDP增長，美國的石油產量可能會大增，美國、加拿大的頁岩油產量料亦增長。



另一因素是石油需求。若主要經濟體2025年經濟增長疲弱，令石油需求驟降亦可致油價下挫。美國投資研究機構Zacks客戶投資組合經理Brian Mulberry關注內地及歐洲經濟風險，提到若中國經濟較預期更疲軟或更快疲弱，必須承認國際油價崩盤的風險。油市下行的完美風暴是中國和歐洲經濟突然大幅下滑，需求受到破壞將使石油遠遠跌破每桶50美元的支持位，而該水平對煉油商及勘探工作的盈利能力而言意義重大。

路透調查：中國需求疲軟和全球供應增加 今年油價或徘徊70美元

另《路透》周二(31日)發布每月調查顯示，由於中國需求疲軟和全球供應增加，將為OPEC+主導的提振市場努力蒙上陰影，2025年油價可能會限制在每桶70美元附近。對31位經濟學家和分析師的調查預測，2025年布蘭特原油平均價格為每桶74.33美元，低於11月預測的每桶74.53 美元，是連續第8次下修。預計2025年美國原油平均價格為每桶70.86美元，而上個月的預期為每桶70.69美元。



CRISIL研究總監Sehul Bhatt表示，非OPEC國家產量的增加預計將使市場供應充足。雖然中國經濟有望復甦，但向電動車的轉變可能會限制需求成長。大多數受訪者預計今年石油市場將出現盈餘，摩根大通分析師預測供應將超過需求，達到每天120萬桶(bpd)。

黃德几：金價今年或再破頂可吼黃金ETF 油價反彈有限惟中海油可吸

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，相對油價，會較看好金價表現，去年金價大漲主要因地緣政局緊張及利率下跌，雖然很多人會將黃金與比特幣比較，但不要忘記很多央行已將黃金列作儲備貨幣，而比特幣現時連美國也未將其用作儲備貨幣，特朗普上台後相關做法是否有變也令人懷疑。另方面，儘管美國今年減息步伐可能放慢，料仍會減75個基點。再者，先不論地緣政局持續緊張及特朗普政策帶來不確定性，現時很多國家包括加拿大、法國、韓國及德國等政壇都不穩，且很多央行預算赤字上升，其他貨幣恐受強美元衝擊，它們更傾向以黃金作為儲備貨幣。因此，金價今年有機會再破頂，雖然應該不會如去年升幅那麼大，但因此前已由高位回落5%，料仍有10至15%潛在升幅。不過，要分析金礦股較為複雜，要看其各自的盈利表現，很多股份包括紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)股價都未能與金價同步，不如買SPDR金ETF(02840)，回至100天線約1880元可吸納。

至於油價，黃德几預期今年只會表現平穩，上升空間不大，因全球經濟展望疲弱未如預期，縱使股神巴菲特持續增持石油股，也難看好，而OPEC+供應對油價的拉動作用也愈來愈低。至於油價踏入新一年後造好，只因冬季天氣較冷，市場預期需求有改善，加上內地調升了成品油價，惟料升勢短暫，因內地房市在當局推出一連串扶持政策後，只處於固本培元時期，仍有大量庫存需要消化，建築活動不多，柴油需求自然疲弱，再加上減炭政策，愈來愈多人使用電動車，汽油需求減少，都限制油價升幅。因此，油股股價一直跑輸其他「中特估」股份，而經近期稍為反彈後，料再升空間有限，惟中海油有其勘探開採方面優勢，且預期息率仍高，股價走勢不錯，可小注吸納，先上望20元，惟22元阻力很大。

金礦股今日普遍造好，紫金升1.98%收報14.46元，山東黃金(01787)升1.34%報13.62元，中國黃金(02099)升1.17%報43.1元，靈寶黃金(03330)升6.38%報3.5元，惟招金礦業無升跌報11.42元。SPDR金ETF則升0.82%報1906元。至於「三桶油」，中海油升0.74%報19.02元，中石油(00857)升1.49%報6.12元，中石化(00386)升0.23%報4.44元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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