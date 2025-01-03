  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？

03/01/2025

　　油價及金價踏入新一年齊造好，市場預期石油短期需求回升，油價隔晚升約2%，金價則受避險需求支持，升逾1%。「三桶油」及金礦股今日(3日)普遍上升。金價去年全年急升27%，創下2010年以來最大漲幅，華爾街大行繼續看好今年金價走勢，金礦股會跟隨上升？另邊廂，油價去年跌約3%，連跌兩年，今年繼續不被看好，「三桶油」應如何部署？

 

短期需求回升油價反彈，金價受避險需求支持，油股金礦股應如何部署？

（Shutterstock）


美國10月石油產量創新高　市場對中國經濟和燃料需求轉趨樂觀

 

　　市場對2025年的石油供應擔憂情緒依然存在，但短期需求回升推動油價向上。美國能源信息署(EIA)最新公布數據顯示，10月份美國石油產量增加每日25.9萬桶，達每日1346萬桶的歷史新高，原因是需求激增，達到疫情以來最強勁水平。EIA表示，明年產量將升至每日1352萬桶的新高。另EIA數據顯示，上周美國原油庫存減少118萬桶，是連續第六周下降，惟減幅低於市場預期的275萬桶。

 

　　此外，中國國家主席習近平新年致辭中承諾促進經濟增長，投資者對中國經濟和燃料需求的復甦轉持樂觀看法。隔晚紐約期油升2.09%，報每桶73.23美元；布蘭特期油升1.82%，報每桶76.00美元。

 

分析師：全球央行買金及地緣政治不確定　黃金續成首選避險資產

 

　　國際金價則延續去年升勢，紐約期金昨升1.19%，報每盎司2672.67美元。現貨金價上揚1.37%，每盎司高見2660.45美元。價格上升反映歐美貨幣寬鬆政策，以及地緣政治風險加劇等多種因素推動。


　　Kotak Securities分析師Kaynat Chainwala在最新的報告中表示，儘管美國聯儲局對減息持謹慎態度，但全球各央行的持續買盤和地緣政治的不確定性，預期將讓黃金繼續成為備受關注的首選避險資產。Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada指，年初的修正或盤整，可能會為黃金再次大漲奠定基礎，金價達到每盎司3000美元的目標是有可能的。

 

FT調查：今年金價料再升7%　最高預測達3000美元


　　華爾街分析師普遍預計金價將在2025年進一步上漲，儘管在2024年大漲27%之後，上漲步伐可能會放緩。根據接受英國《金融時報》調查的銀行和冶煉商的平均預測，到今年年底，金價預計將攀升至每盎司2795美元左右，這比目前的水平高出約7%。預計黃金將繼續受益於全球央行購金活動，因自2022年俄烏戰爭爆發，美國對俄羅斯實施制裁後，各國央行逐漸減少對美元的集中度。而美聯儲降息、對特朗普領導下美國政府債務水平不斷上升的擔憂，以及中東和俄烏衝突，預計也將推高金價。

 

　　受訪機構中最樂觀的預測來自高盛，該行預計到2025年底，金價將達到3000美元，支撐因素包括央行需求和美聯儲降息預期。最悲觀的預測來自巴克萊和麥格理，它們均預計到今年年底，金價將跌至2500美元左右，較當前水平下跌約4%。按麥格理的基本情境預測，金價會面對來自強美元的壓力，但受到實體黃金購買活動及官方需求穩定所支撐。


　　Heraeus Precious Metals全球交易主管Henrik Marx則料今年金價可升見2950美元再創新高，他指特朗普第二任期料支持金價。當特朗普宣布增加舉債，導致美元轉弱及通脹升溫時，通常利好金價。世界黃金協會(WGC)料今年金價續升，但升幅按年收窄。

 

分析：供應過剩兼需求恐驟降　油價今年或跌穿50美元

 

短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？

（資料圖片）

 

　　至於今年油價表現，近日有市場分析認為會遭遇熊市，更有估計可能每桶跌穿50美元，看淡油價主因為原油供應過剩。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在去年底決定將增產計劃推遲至2025年4月，雖可能抑制供應增長，但國際能源署(IEA)預測，即使OPEC+在2025年保持現時產量水平，每天仍有95萬桶供應過剩。減產若在4月起解除，盈餘或增至每日140萬桶。


　　美國加徵關稅風險亦可能帶動其他產油國增加出口。石油價格報告機構OPIS的全球能源分析主管Tom Kloza認為，2025年原油價格崩盤的風險遠大於價格飆升風險，美國建議的關稅或在短期內抬高原油基準，但隨着企業適應相關影響，加拿大、墨西哥可能被迫更積極推動出口，從而導致油價下跌。而普遍關稅或會阻礙美國及國外的GDP增長，美國的石油產量可能會大增，美國、加拿大的頁岩油產量料亦增長。


　　另一因素是石油需求。若主要經濟體2025年經濟增長疲弱，令石油需求驟降亦可致油價下挫。美國投資研究機構Zacks客戶投資組合經理Brian Mulberry關注內地及歐洲經濟風險，提到若中國經濟較預期更疲軟或更快疲弱，必須承認國際油價崩盤的風險。油市下行的完美風暴是中國和歐洲經濟突然大幅下滑，需求受到破壞將使石油遠遠跌破每桶50美元的支持位，而該水平對煉油商及勘探工作的盈利能力而言意義重大。

 

路透調查：中國需求疲軟和全球供應增加　今年油價或徘徊70美元

 

　　另《路透》周二(31日)發布每月調查顯示，由於中國需求疲軟和全球供應增加，將為OPEC+主導的提振市場努力蒙上陰影，2025年油價可能會限制在每桶70美元附近。對31位經濟學家和分析師的調查預測，2025年布蘭特原油平均價格為每桶74.33美元，低於11月預測的每桶74.53 美元，是連續第8次下修。預計2025年美國原油平均價格為每桶70.86美元，而上個月的預期為每桶70.69美元。


　　CRISIL研究總監Sehul Bhatt表示，非OPEC國家產量的增加預計將使市場供應充足。雖然中國經濟有望復甦，但向電動車的轉變可能會限制需求成長。大多數受訪者預計今年石油市場將出現盈餘，摩根大通分析師預測供應將超過需求，達到每天120萬桶(bpd)。

 

黃德几：金價今年或再破頂可吼黃金ETF　油價反彈有限惟中海油可吸

 

短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？

（黃德几facebook截圖）

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，相對油價，會較看好金價表現，去年金價大漲主要因地緣政局緊張及利率下跌，雖然很多人會將黃金與比特幣比較，但不要忘記很多央行已將黃金列作儲備貨幣，而比特幣現時連美國也未將其用作儲備貨幣，特朗普上台後相關做法是否有變也令人懷疑。另方面，儘管美國今年減息步伐可能放慢，料仍會減75個基點。再者，先不論地緣政局持續緊張及特朗普政策帶來不確定性，現時很多國家包括加拿大、法國、韓國及德國等政壇都不穩，且很多央行預算赤字上升，其他貨幣恐受強美元衝擊，它們更傾向以黃金作為儲備貨幣。因此，金價今年有機會再破頂，雖然應該不會如去年升幅那麼大，但因此前已由高位回落5%，料仍有10至15%潛在升幅。不過，要分析金礦股較為複雜，要看其各自的盈利表現，很多股份包括紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)股價都未能與金價同步，不如買SPDR金ETF(02840)，回至100天線約1880元可吸納。

 

　　至於油價，黃德几預期今年只會表現平穩，上升空間不大，因全球經濟展望疲弱未如預期，縱使股神巴菲特持續增持石油股，也難看好，而OPEC+供應對油價的拉動作用也愈來愈低。至於油價踏入新一年後造好，只因冬季天氣較冷，市場預期需求有改善，加上內地調升了成品油價，惟料升勢短暫，因內地房市在當局推出一連串扶持政策後，只處於固本培元時期，仍有大量庫存需要消化，建築活動不多，柴油需求自然疲弱，再加上減炭政策，愈來愈多人使用電動車，汽油需求減少，都限制油價升幅。因此，油股股價一直跑輸其他「中特估」股份，而經近期稍為反彈後，料再升空間有限，惟中海油有其勘探開採方面優勢，且預期息率仍高，股價走勢不錯，可小注吸納，先上望20元，惟22元阻力很大。

 

　　金礦股今日普遍造好，紫金升1.98%收報14.46元，山東黃金(01787)升1.34%報13.62元，中國黃金(02099)升1.17%報43.1元，靈寶黃金(03330)升6.38%報3.5元，惟招金礦業無升跌報11.42元。SPDR金ETF則升0.82%報1906元。至於「三桶油」，中海油升0.74%報19.02元，中石油(00857)升1.49%報6.12元，中石化(00386)升0.23%報4.44元。

 

短期需求回升油價反彈，金價受避險需求支持，油股金礦股應如何部署？

 

短期需求回升油價反彈，金價受避險需求支持，油股金礦股應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他油價/金價相關新聞：
《Ａ股焦點》山東黃金Ａ收升４％，母公司增資近２倍至３６﹒６億
《Ａ股行情》人行向外媒放風降政策利率，滬指半日仍跌0.46%
《Ａ股焦點》避險需求升溫，黃金股拉漲，四川黃金飆4.8%
《異動股》中海油中石油齊升逾2%，短期需求回升推動油價向上

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08428

漢諾佳池

0.630

異動股

08093

瓦普思瑞元宇宙

0.062

異動股

01398

工商銀行

4.890

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.630
  • 08093 瓦普思瑞元宇宙
  • 0.062
  • 01398 工商銀行
  • 4.890
  • 00881 中升控股
  • 13.160
  • 01797 東方甄選
  • 16.780
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 7.310
  • 目標︰$8.60
  • 00939 建設銀行
  • 6.030
  • 目標︰$8.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 96.050
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.100
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.550
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 3.050
  • 00700 騰訊控股
  • 414.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.600
  • 00981 中芯國際
  • 29.550
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.250
報章貼士
  • 00921 海信家電
  • 26.000
  • 目標︰$36.00
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 25.450
  • 目標︰$28.00
  • 01208 五礦資源
  • 2.520
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.250
即時重點新聞

03/01/2025 16:59  《盤後部署》恒指受國策帶動回升但仍受壓，中電信勢優宜長線部署

03/01/2025 17:55  平安資管斥5.7億增持工行逾1億股H股，持股量升至逾17%

03/01/2025 16:50  【聚焦人幣】人幣即期收跌99點子逼近7.31，再創14個月低

03/01/2025 13:21  騰訊(700)去年累計回購1120億元，總股本降至十年新低

03/01/2025 15:01  【內房困局】萬達繼續賣資產，新華保險再接手安徽淮北萬達廣場

03/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒６９億元，買盈富基金沽小米

03/01/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】中金恢復追蹤內銀股，高盛首予順豐目標５１元

03/01/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６９，一個月拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | GUM：MPF去年人均賺約2.3萬，美股回報23%新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

「牛角」集團旗下 香港首間「蘇式湯麵」專門店登陸海港城！逾30款冷熱蘇州配菜加湯麵套餐$87起
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英語｜返新工認識新同事 20句實用英語助融入新工作環境
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術館展覽《古文青生涯規劃》：看古人於職場上的上位求存與歸隱之間的墨跡心跡
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

能瞬間讓你擁有「超模臉」？網絡大熱Bold Glamour濾鏡，正在改變我們的價值觀 2
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年齡是女人天敵？年過三十未嫁的「剩女」，吸引力和價值必然下降？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎衰竭｜體檢正常男子常吃1食物 致體內草酸過高確診急性腎衰竭新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
一個高達的啟示 - 依附理論新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 21:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事03/01/2025
神州經脈 | 換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場

03/01/2025 07:57

大國博弈

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處