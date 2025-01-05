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一周部署 | 以舊換新3.0預示財政加力，A股震盪監管嚴陣以待

05/01/2025

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

內地出招穩A股

 

　　受人民幣持續貶值和流動性壓力影響，A股年初再次遭遇拋售潮，上證指數單周大跌5.6%。內地監管迅速反應，推出一系列措施，包括調低回購自有資金門檻、澄清市場利淡傳聞，以及下調證券金融機構相關手續費。然而，截至上周五（3日），市場仍未止跌。去年，內地已將股市維穩列入經濟刺激組合拳的組成部分，若股市疲弱狀態持續，市場將關注監管層是否會推出更多政策工具以穩定市場情緒。

 

內地提振消費新政後續

 

　　內地啟動新一輪以舊換新政策，針對手機、平板等數碼產品提供補貼，引發市場熱烈反應。相關概念股如小米(01810)和舜宇光學(02382)股價連續上漲。若本次補貼規模與此前家電國補的3000億元人民幣規模相當，則有望短期內提振消費需求，並利好電子設備及零件製造企業。然而，這類政策對長期基本面的影響有限，更多是為應對短期內需壓力而推出的臨時性舉措。

 

美股周四哀悼卡特休市

 

　　為悼念前總統卡特，美國股市將於1月9日（周四）休市一天。這可能令當日港股交易量相對清淡，因少了美股作為參考指標。此外，港股投資者需留意休市期間美國宏觀經濟數據和政策動向可能帶來的後續影響，尤其是在特朗普即將上任的背景下。

 

八新股搶灘布魯可跑出

 

　　港股IPO市場近期熱鬧非凡，多家內地企業紛紛申請上市，其中以「鹹蛋超人」概念股布魯可(00325)表現最為亮眼。據報，布魯可孖展認購額超購4440倍，成為市場焦點，至於宜賓銀行(02596)招股表現較差，甚至傳出抽飛現象。儘管IPO市場熱度不減，但近期新股破發比例較高，與港股大市低迷的整體走勢一致。另外值得一提，多隻大隻新股將陸續招股，凍資效應可能進一步影響新股表現。

 

美國公布重磅就業數據

 

　　美國總統特朗普即將上任，市場對其關稅政策可能引發的通脹風險持謹慎態度。儘管目前美國通脹維持在同比增長2-3%的水平，但關稅因素尚未完全落地，對通脹的實際影響有待觀察。本周，美國將公布最新就業數據，若結果不佳，市場預期美聯儲將延續當前穩步減息的政策步伐，以應對經濟增長壓力和金融市場的波動。這些數據對全球市場走勢具有重要指導意義，需密切關注。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 | 以舊換新3.0預示財政加力，A股震盪監管嚴陣以待

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 以舊換新3.0預示財政加力，A股震盪監管嚴陣以待

 

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