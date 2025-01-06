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開市Go | 人行預告降息，內地手機出貨跌，關注國策帶動醫藥股

06/01/2025

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1、道指升339.86點，或0.80%，報42732.13點；標普500指數升73.92點，或1.26%，報5942.47點；納指升340.88點，或1.77%，報19621.68點。金龍中國指數上漲0.9%，報6722.83點。金龍中國指數創逾兩周來最大上漲，攜程和京東對指數拉動最大。日期升295.0點，或0.75%，報39830.0點。

 

2、中國人民銀行表示可能在2025年「適當時候」將利率從1.5%下調，將優先考慮利率調整作用。

 

3、人民銀行發布工作會議新聞稿，承諾加大對科技創新和促進消費的金融支持力度。

 

4、美國ISM製造業指數12月上升近一個點至49.3，創3月以來最高水平，超過彭博調查的幾乎所有經濟學家預期。

 

5、美國共和黨眾議員約翰遜再度當選眾議院議長，鞏固共和黨在眾議院的領導地位。

 

6、美國當選總統特朗普呼籲英國開放北海地區及放棄風電，其上一屆任期曾反對利用風能發電。

 

7、微軟計劃於2025年度投放800億美元資金，興建符合AI需求的數據中心基建。

 

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