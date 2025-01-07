小米 | 騰訊遭美列黑名單，小米恐被波及股價急插，仍獲大行唱好可趁機吸？

美國國防部將騰訊(00700)等多間中國科技巨企列入與中國軍方合作的黑名單，騰訊股價今日(7日)最多跌8%。而小米(01810)手機據報在俄羅斯大賣，市場擔憂其同遭制裁，股價亦最多跌近一成。惟小米踏入新一年後，隨著內地推出手機補貼，股價再創新高，曾高見36.85元，另小米創始人雷軍定下今年汽車交付目標30萬輛，近日獲大摩及中金等唱好，或可趁其股價終見似樣調整吸納。

（Shutterstock）

騰訊遭美列軍工黑名單 小米手機在俄大賣或同被盯上

美國國防部周一(6日)表示，已將包括騰訊在內的多間中國科技巨頭列入與中國軍方合作的企業名單，騰訊即日發聲明回應，強調其出現在該名單上「顯然是一個錯誤」，將與美方合作釋除誤會，但騰訊股價照樣急跌近8%。



有媒體引述俄羅斯移動營運商MTS數字指，去年1至10月，當地消費者購買最多的手機品牌是小米，佔總銷售量的21%，約為總量的五分之一，小米在俄手機大賣，去年發展電動車業務，最近更被傳儲備AI晶片開發大模型，隨著美國持續擴大對華制裁，小米或進入美國政界的關注名單。

里昂：內地推手機補貼符預期 首選小米比電瑞聲舜宇

國家發改委副秘書長袁達日前在國新辦發布會表示，2025年要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，包括將設備更新支持範圍擴大至電子信息、安全生產、設施農業等領域；實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼。

里昂發表研報指，國家發改委宣布將以舊換新補貼措施範圍擴大至手機等數碼產品符合預期，固定成本較高的Android供應鏈應對此政策出台敏感度更高，首選小米、比亞迪電子(00285)、瑞聲(02018)和舜宇(02382)，均予「跑贏大市」評級。



里昂預測2024年中國智能手機銷量為2.78億部，目前估計全國性補貼政策可推動中國智能手機市場銷量今年增長約15%，達到3.2億部，相當於2025年全球智能手機銷售量增長3.5%。以此銷量預測推斷，並假設中國智能手機的平均零售價為2000元人民幣，補貼佔比為15%，預期中央和地方政府今年將需要提供總額為960億元人民幣的補貼。

雷軍：小米汽車今年交付目標30萬輛 大摩：出貨量續有上升空間

另外，小米汽車去年底宣布，小米SU7全年交付量超過了13萬輛，已經順利完成所有全年目標，也獲得了超預期的成績與口碑。小米創始人、董事長兼CEO雷軍在跨年直播中透露，2024年小米汽車交付量已超過了13.5萬輛，汽車門店在內地已覆蓋了58個城市，開業門店超過了200家。而2025年小米汽車交付目標將達到30萬輛，較2024年增加1.2倍。此外，小米SU7 Ultra將在今年3月上市，小米YU7將在6、7月上市。



摩根士丹利發表研報指，小米去年電動車出貨量勝預期，今年出貨量目標亦較高，反映公司新電動車政策良好執行，因此維持明年電動車正面看法。相信公司明年會持續加快汽車產能，出貨量有進一步上升空間。此外，因提供SU7 Ultra及SUV YU7車款，屬正面的產品結構調整，會再推高電動車平均售價及利潤，予「增持」評級，列為首選股，目標價35元。

中金料小米續成最優秀硬核科企 予目標價42元

另中金發表最新研報稱，小米汽車超預期成功、手機高端化見效、IoT大單品策略爆發、新零售能力升級和智能手機的消費補貼等是推動股價上漲的直接因素，「深層邏輯」是公司的組織進化和戰略升級，「時代邏輯」還在於小米抓住了互聯網和AI的紅利，逐漸探索出中國科技智造和全球化之路。展望未來，將看到小米持續成為中國乃至全球最優秀的硬核科技生態公司之一，在AI手機、智能汽車、智能家居、AI大模型、AI眼鏡、具身智能等更廣泛的領域持續煥發蓬勃生機。



中金預計小米2024至2026年分別將實現營業收入3581/4618/5929億元人民幣(原預測值為3567/4375/5290億元)，經調整淨利潤252/350/446億元人民幣(原預測值為251/337/430億元)。看好公司的主業增長和盈利提升、汽車業務的高速成長性和盈利前景，對公司進行分部估值，給予42元目標價，維持「買入」評級。

熊麗萍：騰訊再跌空間有限 小米若不跌穿今日低位可吸

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍指，看不到騰訊業務與軍工產業有甚麼關係，不似中芯(00981)業務那麼敏感，騰訊被美國列入黑名單確令市場感到突然，故股價即時急跌，機構投資者也不得不暫時避險，但跌幅也只與隔晚ADR跌幅相若。其實，市場已預料往後中美關係也不會怎麼改善，對所謂黑名單看法也會較審慎，除非其他部門如商務部有進一步行動，否則騰訊股價再大跌空間有限，事實上其股價仍處於此前的橫行區約350至400元，即使再有相關消息，跌到360至370元應已差不多。

熊麗萍續指，小米則只因之前累積升幅大，投資者借勢套利，小米於2021年也曾被美國列入黑名單，但5個月後就被剔除，雖然不排除會再被列入，但撇除此因素，小米若由高位調整一成值得吸納，公司近日利好消息不斷，既受惠內地推出手機及智能產品補貼，以及家電「以舊換新」，汽車銷售也超出預期目標，加上公司投入AI大模型研發，縱然未知何時有盈利，也可引發市場憧憬，股價今日也差不多調整了一成，只要未來兩三日不跌穿今日低位32.75元，可以吸納。

小米今日跌5.92%收報34.15元，成交147.99億元；騰訊則跌7.28%報379.6元，成交547.65億元。其他科技股表現各異，阿里巴巴(09988)跌0.91%報81.4元，美團(03690)跌1.33%報148.7元，京東(09618)跌0.52%報135元，百度(09888)跌0.37%報80.45元，網易(09999)升0.15%報137.5元，快手(01024)升0.87%報40.65元，嗶哩嗶哩(09626)升0.45%報133.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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